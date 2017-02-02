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Порошенко собрался туда, где его не ждут [13]
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Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost сказал, что собирается организовать референдум о вступлении страны в НАТО. Такое заявление украинский лидер сделал, несмотря на ситуацию в Донбассе и не учитывая позицию самого Североатлантического альянса, который явно....
izvestia-ru 22:36:00 CET
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ОДКБ опровергла сообщение СМИ о выходе Белоруссии из организации [12]
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Публикация в СМИ о том, что Белоруссия собирается выходить из Организации Договора коллективной безопасности не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. По его словам, в секретариат ОДКБ от Республики Беларусь не поступало никаких обращений по данному вопросу.
rbc 17:11:00 CET
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Допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат [9]
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Старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы российского боксера Александра Поветкина сообщил, что взятая у спортсмена допинг-проба «Б», вскрытие которой проводилось в лаборатории в Лос-Анджелесе, дала положительный результат на остарин.
vz 8:52:00 CET
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Румыния: оппозиция и участники протестов требуют отставки правительства [6]
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Не только к расширению географии протестных акций, но к настоящему :политическому кризису в Румынии привели за последние сутки правительственные законопроекты об амнистии и изменениях в уголовном кодексе страны. Оппозиция призывает кабинет уйти в отставку и провести досрочные выборы.
euronews-ru 17:48:00 CET
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19:31 Путин назвал причины обострения ситуации в Донбассе [5]
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Одна из причин обострения ситуации в Донбассе заключается в том, что Киев, нуждаясь в деньгах, пытается представить себя жертвой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в ходе визита в Венгрию, сообщает Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги.
rosbalt 17:43:00 CET
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Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима [4]
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при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны". В ходе состоявшихся дебатов большинство европарламентариев поддержало решение о предоставлении безвизового режима, но были и те, в частности, евродепутаты от Великобритании и Голландии, кто счёл решение преждевременным.
svobodanews 13:03:00 CET
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Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон приведен к присяге [4]
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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин, Андрей Шитов/. Вице-президент США Майкл Пенс вечером в среду привел к присяге Рекса Тиллерсона, который стал 69-м госсекретарем США. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента страны Дональда Трампа. "Этот человек пользуется уважением во всем мире.
itartass_ru 5:43:00 CET
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Фанаты испанского клуба разъяснили ситуацию с обвиненным в нацизме украинцем [4]
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Болельщики испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» выступили с заявлением относительно ситуации с обвиненным в нацизме украинскими форвардом Романом Зозулей. Текст заявления был опубликован на странице фанатов клуба в «Мнение фанатов было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам.
lenta 21:52:00 CET
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Порошенко заявил, что ждет отмены антироссийских санкций больше всех [4]
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Москва, 2 февраля - АиФ-Москва. Commons.wikimedia.org Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет отмены санкций больше всех, пишет газета Знает ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы....
aif 6:37:00 CET
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Правительство Великобритании представило план выхода из ЕС [4]
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Москва, 2 февраля - АиФ-Москва. Министр по вопросу выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис представил в парламенте план правительства по Brexit, документ также опубликован на Представляя Белую книгу по выходу Великобритании и новому партнерству с ЕС, министр отметил, что в ней отражено видение....
aif 16:23:00 CET
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Встречи депутатов с избирателями приравняют к митингам и шествиям [4]
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Член комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых («Единая Россия») внесла в Госдуму проект поправок, уточняющих право депутатов всех уровней проводить встречи с избирателями в форме публичных мероприятий. Поправки вносятся в закон "О статусе депутата ГД и члена СФ", "Об....
izvestia-ru 18:35:00 CET
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Экономика Источник рассказал о деталях программы приватизации на 2017-2019 годы [4]
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Сокращение госдоли до 25% + 1 акция предусмотрено программой приватизации на 2017-2019 гг., одобренной в четверг правительством, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств. Пакет в размере 10,9% уже фигурирует в планах приватизации на текущий год, хотя санкции в отношении ВТБ осложняют проведение сделки в ближайшее время.
interfax-ru 16:39:00 CET
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Иран признал испытание баллистической ракеты [4]
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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил факт проведения испытания баллистической ракеты, иранское агентство Tasnim. сообщает "Эти действия (испытание) были проведены в рамках усиления оборонной мощи Ирана, они не противоречат ни ядерному соглашению, ни резолюции СБ ООН 2231", - цитирует СМИ слова Дехгана.
interfax-ru 5:22:00 CET
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В «Почте России» опровергли слухи об отставке гендиректора Страшнова [4]
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Сообщения о скорой отставке гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, появившиеся ранее в СМИ, являются слухами. Об этом сообщил представитель компании. Подобная информация появляется в средствах массовой информации примерно раз в квартал с момента прихода Страшнова в организацию в 2013 году, заявил он.
izvestia-ru 11:41:00 CET