Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с соглашением, заключенным между предыдущей администрацией и Австралией насчет размещения в США беженцев из австралийских островных лагерей. “Вы в это верите? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии.

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