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Analysis over time

4 Февраль 2017 г.

В США суд временно приостановил выполнение иммиграционного указа Трампа [40]  ar  da  de  en  fa  fr  it  nl  pt  sv  hu  no  pl  sl  sw

Представители властей США в ходе судебных слушаний настаивали на том, что у штата нет никаких оснований оспаривать правомочность президентских указов, однако судья с этим не согласился. "Штат предоставил необходимые доказательства, продемонстрировав, что" указ, о котором идет речь, "наносит неминуемый и непоправимый вред", сказал он.

itartass_ru 4:55:00 CET

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11:37 ЛНР: В гибели главы управления народной милиции в Луганске повинны украинские спецслужбы [30]

Прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подтвердила гибель начальника управления народной милиции Олега Анащенко. Сегодняшний взрыв был организован одной из групп украинских диверсантов, заявили Интерфаксу в ведомстве. В последние дни, о чем мы неоднократно говорили, в....

rosbalt 17:10:00 CET

Жириновский собирается шестой раз участвовать в выборах президента [20]

Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. АиФ Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский намерен участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, сообщает Об этом политик заявил представителям СМИ сегодня, 4 февраля, на 30-м съезде партии. Он отметил, что, скорее всего, станет кандидатом от ЛДПР, а также....

aif 13:57:00 CET

США расширили санкции против Ирана [11]  ar  da  de  en  fr  nl  pt

США ввели в пятницу новую порцию санкций в отношении Ирана в ответ на недавнее испытание Тегераном ракеты средней дальности. Ограничительные меры, как сообщило американское министерство финансов, коснулись 13 физических лиц и 12 организаций. Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран играет с огнем.

euronews-ru 5:57:00 CET

Актер Георгий Тараторкин скончался в возрасте 72 лет [11]

. В последнее время артист серьезно болел. Актер Георгий Тараторкин скончался в возрасте 72 лет 4 февраля после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте театра Моссовета. Георгий Тараторкин является советским и российским актером театра и кино, имеет звание народного артиста РСФСР.

aif 10:52:00 CET

Трамп проведёт телефонные переговоры с Порошенко [10]  ar  da  de  en  fr  it  nl  sv

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Конкретная дата переговоров пока не называется. Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

fontanka 10:25:00 CET

Чуркин заметил ощутимую смену тона в первом же выступлении нового постпреда США при ООН [9]  de  fr  nl  sv  ar  en  hu  sw

ООН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Первое же выступление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности по ситуации на Украине показало "ощутимую смену тона" в новой администрации США. Такое мнение высказал в четверг журналистам постоянный представитель РФ....

itartass_ru 4:55:00 CET

Минобороны не намерено участвовать в конфликте вокруг парка «Патриот» [9]

По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, строительство объекта в Севастополе предполагает бережное отношение к экологии и сохранение исторического облика города. Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Википедия Минобороны РФ не будет участвовать в конфликте, связанном со строительством парка....

aif 16:03:00 CET

Жириновский предложил Лукашенко отдать Беларусь России [8]  bg  fa

Председатель фракции ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил белорусскому Александру Лукашенко отдать Беларусь России, а его самого сравнил с телёнком, пишет Life По словам Жириновского, Лукашенко хочет, чтобы Беларусь оставалась отдельным и независимым государством, однако....

GolosArmeniiMain 17:04:00 CET

СМИ: Вашингтон опроверг сообщение о заверениях Трампа по Украине [8]  de  en  fr  it  nl  sv  ar

Белый дом подтвердил факт встречи президента США Дональда Трампа и экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, но опроверг сообщения о якобы обещаниях американского лидера поддерживать Киев и не снимать санкции с Москвы. В Вашингтоне сообщил, что краткая неформальная встреча состоялась при....

vz 12:34:00 CET

В столице Австрии задержали два десятка выходцев из Чечни с оружием [8]

В Австрии полиция задержала более 20 выходцев из Чечни, у которых изъяли оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства APА. Спецоперация прошла в пятницу вечером в одном районов столицы страны Вены. Как отмечается, сообщение о крупном сборище людей в районе Флоридсдорф поступило в правоохранительные органы от местных жителей.

newsru 14:13:00 CET

Марин Ле Пен опубликовала свою предвыборную программу [7]  bg  de  en  pt  sv

. Кандидат от «Национального фронта» в случае избрания президентом обещает вывести Францию из состава ЕС и НАТО. Москва, 5 февраля - АиФ-Москва. Марин Ле Пен опубликовала свою предвыборную программу, передает Документ состоит из 144 пунктов, и первый из них гласит о необходимости проведения....

aif 23:15:00 CET

Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы и яиц из нескольких стран ЕС [7]  bg

Россельхознадзор в течение двух недель намерен запретить импорт мяса птицы, яиц и другой птицеводческой продукции из стран Европы, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом 4 февраля сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, передает ТАСС.

fontanka 9:54:00 CET

Латвия возвела 23-километровый забор на границе с РФ [6]

На границе Латвии с Россией появилось заграждение протяженностью 23 километра. Его возвели для ограничения потока нелегалов. Как рассказали в Государственной пограничной службе Латвии, работы по строительству забора на границе с РФ начались в 2015 году, завершить их планируется до 2019 года.

ntv 21:51:00 CET

Лавина накрыла горнолыжников в итальянских Альпах [6]  nl

Лавина накрыла группу горнолыжников на перевале Селла Невеа в северной провинции Удине в итальянских Альпах, сообщает телеканал Rainews24. Прибывшие на место спасатели достали из-под снежных завалов одного человека, он находится в критическом состоянии.

vz 14:41:00 CET

Группа Black Sabbath дала свой последний концерт [5]

. Британские рокеры завершили концертную деятельность выступлением в Бирмингеме, где коллектив образовался 49 лет назад. Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Flickr.com Группа Black Sabbath объявила, что ее сегодняшний концерт в английском Бирмингеме станет последним в истории коллектива.

aif 21:11:00 CET

Валентину Матвиенко возмутила зарплата ивановских учителей в 7 тыс. рублей [5]

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Субъекты РФ, в которых зарплата учителей меньше средней по региону, нарушают так называемые "майские указы" президента, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она отреагировала на слова учительницы малокомплектной школы Комсомольского района....

interfax-ru 4:50:00 CET

Депутат Рады напомнил Порошенко об обещании закончить войну в Донбассе [5]  en  fr

Вадим Новинский, депутат Верховной рады от Оппозиционного блока, призвал президента Украины Петра Порошенко выполнить свое предвыборное обещание. Новинский высказал мнение, что именно из-за обещания закончить боевые действия в Донбассе за две недели Пётр Порошенко получил большую поддержку во время выборов.

ntv 9:47:00 CET

"Яблоко" объявило о старте предвыборной кампании Явлинского на выборах президента Политика 4 февраля, 12:43 [5]

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Партия "Яблоко" на открывшемся в субботу в Москве партийном "Первом форуме доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Григория Явлинского" объявила о начале его президентской предвыборной кампании. "Самое главное, что может предложить партия, -....

itartass_ru 10:46:00 CET

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