Экс-президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой прибыли на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Они заняли свои места для почетных гостей на трибуне. Отец Дж.Буша-мл. и его супруга не смогли присутствовать на церемонии, так как оба они на этой неделе были....

Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ [9] ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Россиянин Равиль Мингазов переведен 19 января из американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо (Куба) в Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Пентагона. Как она уточнила, вместе с Мингазовым в ОАЭ из Гуантанамо отправлены еще двое заключенных. itartass_ru 5:00:00 CET В Гамбии продлен ультиматум президенту Джамме [7] В Гамбии продлен предельный срок, до которого Яйя Джамме должен был объявить о мирном отказе от власти. Однако, как сообщает Reuters, объединенные вооруженные силы западноафриканских стран продолжают ожидать исхода переговоров между Яйей Джамме и президентами Мавритании и Гвинеи. svobodanews 15:54:00 CET