Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора США Сэлли Йейтс, которая усомнилась в законности его миграционного указа. Об этом сообщают и О своем несогласии с миграционным указом Трампа Йейтс заявила в письме сотрудникам американского Минюста, который она....

Никиту Белых этапируют из СИЗО «Лефортово» в «Матросскую тишину» [6] Бывшего губернатора Кировской областиНикиту Белых 31 января этапируют из СИЗО Лефортово в стационар Матросской тишины, рассказал Новой газете адвокат Андрей Грохотов. Защита много раз просила провести комплексное медобследование состояния здоровья Белых. В Лефортово, говорит адвокат, нет необходимых для этого условий. novayagazeta 11:25:00 CET 06:14 В двух селах Дагестана введен режим КТО [5] de На территории двух сел в Цумадинском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО), передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба республики. Решение о введении КТО руководство оперативного штаба приняло в 4:00 мск. rosbalt 4:35:00 CET

Чайка считает доказательную базу в деле Улюкаева более чем убедительной [4] de "Ответственно говорю: доказательная база более чем убедительна. Человек перепутал государеву службу и свой карман, - заявил в интервью ТАСС генпрокурор Юрий Чайка. - Как можно требовать дополнительную сумму за выполнение должностных обязанностей? Если не хватает зарплаты чиновника, иди в частный сектор, пробуй заработать в бизнесе!". itartass_ru 9:50:00 CET Россия выступит на "Евровидении-2017" в Киеве во втором полуфинале [4] КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Россия выступит во втором полуфинале конкурса "Евровидения-2017" в Киеве 11 мая 2017 года. Об этом стало известно по итогам состоявшейся в Коронном зале Киевской городской администрации жеребьевки между странами-участницами песенного конкурса. itartass_ru 12:24:00 CET

"ВКонтакте" добивается запрета на сбор данных из профилей для банков [3] Социальная сеть ВКонтакте намерена запретить использовать профили людей в коммерческих целях. Соцсеть, как стало известно газете Коммерсант , подала иск к компании Double Data и Национальному бюро кредитных историй. ВКонтакте не устраивает, что НБКИ привлекает технологии Double Data, которые.... ntv 9:37:00 CET В Киевском районе Донецка под обстрел попали российские журналисты [3] Под обстрел попали наши коллеги с каналов НТВ, RT, а также оператор телеканала Life (сообщается, что он ранен в ногу). С ними был и корреспондент Донецкого агентства новостей, он также получил ранение. К этому моменту все они эвакуированы в безопасное место. 1tv 18:28:00 CET