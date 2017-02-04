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Жириновский собирается шестой раз участвовать в выборах президента [20]
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Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. АиФ Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский намерен участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, сообщает Об этом политик заявил представителям СМИ сегодня, 4 февраля, на 30-м съезде партии. Он отметил, что, скорее всего, станет кандидатом от ЛДПР, а также....
aif 13:57:00 CET
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США расширили санкции против Ирана [11]
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США ввели в пятницу новую порцию санкций в отношении Ирана в ответ на недавнее испытание Тегераном ракеты средней дальности. Ограничительные меры, как сообщило американское министерство финансов, коснулись 13 физических лиц и 12 организаций. Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран играет с огнем.
euronews-ru 5:57:00 CET
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Актер Георгий Тараторкин скончался в возрасте 72 лет [11]
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. В последнее время артист серьезно болел. Актер Георгий Тараторкин скончался в возрасте 72 лет 4 февраля после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте театра Моссовета. Георгий Тараторкин является советским и российским актером театра и кино, имеет звание народного артиста РСФСР.
aif 10:52:00 CET
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Трамп проведёт телефонные переговоры с Порошенко [10]
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Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Конкретная дата переговоров пока не называется. Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
fontanka 10:25:00 CET
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Минобороны не намерено участвовать в конфликте вокруг парка «Патриот» [9]
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По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, строительство объекта в Севастополе предполагает бережное отношение к экологии и сохранение исторического облика города. Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Википедия Минобороны РФ не будет участвовать в конфликте, связанном со строительством парка....
aif 16:03:00 CET
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Жириновский предложил Лукашенко отдать Беларусь России [8]
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Председатель фракции ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил белорусскому Александру Лукашенко отдать Беларусь России, а его самого сравнил с телёнком, пишет Life По словам Жириновского, Лукашенко хочет, чтобы Беларусь оставалась отдельным и независимым государством, однако....
GolosArmeniiMain 17:04:00 CET
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В столице Австрии задержали два десятка выходцев из Чечни с оружием [8]
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В Австрии полиция задержала более 20 выходцев из Чечни, у которых изъяли оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства APА. Спецоперация прошла в пятницу вечером в одном районов столицы страны Вены. Как отмечается, сообщение о крупном сборище людей в районе Флоридсдорф поступило в правоохранительные органы от местных жителей.
newsru 14:13:00 CET
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Марин Ле Пен опубликовала свою предвыборную программу [7]
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. Кандидат от «Национального фронта» в случае избрания президентом обещает вывести Францию из состава ЕС и НАТО. Москва, 5 февраля - АиФ-Москва. Марин Ле Пен опубликовала свою предвыборную программу, передает Документ состоит из 144 пунктов, и первый из них гласит о необходимости проведения....
aif 23:15:00 CET
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Латвия возвела 23-километровый забор на границе с РФ [6]
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На границе Латвии с Россией появилось заграждение протяженностью 23 километра. Его возвели для ограничения потока нелегалов. Как рассказали в Государственной пограничной службе Латвии, работы по строительству забора на границе с РФ начались в 2015 году, завершить их планируется до 2019 года.
ntv 21:51:00 CET
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Лавина накрыла горнолыжников в итальянских Альпах [6]
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Лавина накрыла группу горнолыжников на перевале Селла Невеа в северной провинции Удине в итальянских Альпах, сообщает телеканал Rainews24. Прибывшие на место спасатели достали из-под снежных завалов одного человека, он находится в критическом состоянии.
vz 14:41:00 CET
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Группа Black Sabbath дала свой последний концерт [5]
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. Британские рокеры завершили концертную деятельность выступлением в Бирмингеме, где коллектив образовался 49 лет назад. Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Flickr.com Группа Black Sabbath объявила, что ее сегодняшний концерт в английском Бирмингеме станет последним в истории коллектива.
aif 21:11:00 CET
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Валентину Матвиенко возмутила зарплата ивановских учителей в 7 тыс. рублей [5]
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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Субъекты РФ, в которых зарплата учителей меньше средней по региону, нарушают так называемые "майские указы" президента, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она отреагировала на слова учительницы малокомплектной школы Комсомольского района....
interfax-ru 4:50:00 CET
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Депутат Рады напомнил Порошенко об обещании закончить войну в Донбассе [5]
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Вадим Новинский, депутат Верховной рады от Оппозиционного блока, призвал президента Украины Петра Порошенко выполнить свое предвыборное обещание. Новинский высказал мнение, что именно из-за обещания закончить боевые действия в Донбассе за две недели Пётр Порошенко получил большую поддержку во время выборов.
ntv 9:47:00 CET
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