ПХЕНЬЯН, 8 января. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Какие-либо официальные мероприятия в КНДР по случаю дня рождения лидера страны Ким Чен Ына не проводятся. В корейских настенных календарях на этот год дата 8 января обозначена как воскресный, но не праздничный день.

Флоридскому стрелку грозит расстрел [19] Бывший американский военный Эстебан Сантьяго, от рук которого в субботу погибли пятеро человек в аэропорту города Форт Лодердейл, может получить высшую меру наказания, предусмотренную законами штата Флорида, – расстрел. Суд этого американского штата признал Сантьяго виновным в преднамеренном убийстве и ранении ещё шестерых человек. euronews-ru 9:52:00 CET Голы Радулова и Щербака помогли "Монреалю" победить "Торонто" в матче НХЛ Спорт 8 января, 6:02 [13] МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. "Монреаль" победил "Торонто" со счетом 5:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские нападающие гостей Александр Радулов и Никита Щербак отметились заброшенными шайбами в большинстве. itartass_ru 5:30:00 CET

08.01.2017 16:02 : Режим чрезвычайной ситуации введен в Красногорске после аварии на котельной [11] ar fr Режим чрезвычайной ситуации введен в Красногорске (Московская область) после аварии на котельной, оставившей без тепла в 25-градусный мороз около 12 тыс. жителей города. Из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске утром в воскресенье 84 дома, где проживают около 12 тыс. человек, остались без отопления. echomsk 14:26:00 CET Взрыв на рынке в Багдаде унес жизни более 10 человек 08.01.2017 [10] Не менее 13 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва автомобиля в Багдаде в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракских полицию и медиков. По данным местных властей, находившийся в автомобиле смертник совершил самоподрыв в районе овощного рынка в восточной части города. deutschewelle-ru 10:06:00 CET

Скончался известный журналист Вадим Речкалов [7] ar fr На 53-м году жизни умер журналист Вадим Речкалов — один из российских авторов, работавших в зонах конфликтов на Кавказе в 19902000 -х О смерти журналиста сообщает Коммерсантъ . Вадим Речкалов работал в Общей газете, Известиях и Московском комсомольце. ntv 13:51:00 CET Папа Римский отказался от бронированной машины [7] Папа Римский Франциск заявил, что в отличие от своих предшественников не намерен пересаживаться в бронированный автомобиль во время зарубежных поездок, пишет Reuters. Об этом понтифик рассказал в предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли «Путешествие». telegraf-by 11:16:00 CET