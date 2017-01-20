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Почему Roshen закрывает фабрику в Липецке? [14]
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Как сказано в заявлении компании, начиная с 2013 года производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому компания, связанная с президентом Украины Петром Порошенко, н азывает резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта....
aif 11:35:00 CET
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Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России [9]
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резидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил вице-премьеру Владимира Семашко, что сокращение поставок нефти из России нужно заменить другими вариантами, сообщает агентство Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской....
aif 14:37:00 CET
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Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ [9]
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ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Россиянин Равиль Мингазов переведен 19 января из американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо (Куба) в Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Пентагона. Как она уточнила, вместе с Мингазовым в ОАЭ из Гуантанамо отправлены еще двое заключенных.
itartass_ru 5:00:00 CET
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В Гамбии продлен ультиматум президенту Джамме [7]
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В Гамбии продлен предельный срок, до которого Яйя Джамме должен был объявить о мирном отказе от власти. Однако, как сообщает Reuters, объединенные вооруженные силы западноафриканских стран продолжают ожидать исхода переговоров между Яйей Джамме и президентами Мавритании и Гвинеи.
svobodanews 15:54:00 CET
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Активисты оспорят в суде передачу Исаакиевского собора РПЦ [6]
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Инициативная группа граждан направила в Василеостровский районный суд Петербурга иск к комитету имущественных отношений (КИО) Смольного по поводу законности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом в фейсбуке сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
novayagazeta 20:21:00 CET
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Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров парижского метро [4]
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izvestia-ru 13:58:00 CET
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Прокуратура попросила лишить прав участницу гонки на Gelandewagen [4]
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Савеловская прокуратура Москвы направила в суд иск о пожизненном лишении водительских прав участницы гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы. Согласно данным ведомства, иск связан с медицинскими противопоказаниями для управления....
rbc 12:53:00 CET
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Суд оставил приговор экс-мэру Ярославля Урлашову без изменений [4]
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Ярославский областной суд вынес свой вердикт на решение Кировского районного суда по апелляции бывшего ярославского градоначальника Евгения Урлашова и его помощника Алексей Лопатина. «Приговор Кировского районного суда в отношении Урлашова, Лопатина, Донскова оставить без изменения», — цитирует решение суда агентство «РИА Новости».
izvestia-ru 9:53:00 CET
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В здании НИИ имени Бурденко в Москве произошел крупный пожар [4]
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Москва, 20 января - АиФ-Москва. АиФ Крупный пожар произошел в здании НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко в Москве, передает По данным столичного ГУ МЧС России, площадь возгорания составила около 50 кв. м. Пожар произошел на крыше 14-этажного лечебного корпуса на 4-й Тверской-Ямской улице. Ему присвоили вторую категорию сложности.
aif 18:40:00 CET
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Нефть подорожала до $54,44 за баррель [4]
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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в пятницу на данных о снижении запасов нефти на крупнейшем в США нефтяном терминале в Кушинге, а также на сигналах сокращения производства нефтедобывающими странами. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50....
interfax-ru 6:34:00 CET
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