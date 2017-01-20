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Analysis over time

20 Январь 2017 г.

Около 100 человек задержано в ходе протестов против Трампа в Вашингтоне [29]  ar  da  de  en  es  fr  it  nl  no  pt  ro  sv  sw  bg  fa  hu  sl

Экс-президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой прибыли на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Они заняли свои места для почетных гостей на трибуне. Отец Дж.Буша-мл. и его супруга не смогли присутствовать на церемонии, так как оба они на этой неделе были....

vz 20:53:00 CET

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Почему Roshen закрывает фабрику в Липецке? [14]  ar  bg  en  fa

Как сказано в заявлении компании, начиная с 2013 года производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому компания, связанная с президентом Украины Петром Порошенко, н азывает резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта....

aif 11:35:00 CET

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России [9]

резидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил вице-премьеру Владимира Семашко, что сокращение поставок нефти из России нужно заменить другими вариантами, сообщает агентство Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской....

aif 14:37:00 CET

Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ [9]

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Россиянин Равиль Мингазов переведен 19 января из американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо (Куба) в Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Пентагона. Как она уточнила, вместе с Мингазовым в ОАЭ из Гуантанамо отправлены еще двое заключенных.

itartass_ru 5:00:00 CET

В Гамбии продлен ультиматум президенту Джамме [7]

В Гамбии продлен предельный срок, до которого Яйя Джамме должен был объявить о мирном отказе от власти. Однако, как сообщает Reuters, объединенные вооруженные силы западноафриканских стран продолжают ожидать исхода переговоров между Яйей Джамме и президентами Мавритании и Гвинеи.

svobodanews 15:54:00 CET

Песков надеется, что Путин будет избираться на новый президентский срок [7]  ar  bg  en  fa

. Пресс-секретарь президента считает, что России пойдет на пользу серьезная оппозиция. Москва, 20 января - АиФ-Москва. АиФ Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью BBC выразил надежду на то, что Владимир Путин будет избираться на новый срок в 2018 году.

aif 6:37:00 CET

Активисты оспорят в суде передачу Исаакиевского собора РПЦ [6]  bg  fa

Инициативная группа граждан направила в Василеостровский районный суд Петербурга иск к комитету имущественных отношений (КИО) Смольного по поводу законности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом в фейсбуке сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

novayagazeta 20:21:00 CET

Корреспондента RT задержали в Вашингтоне во время инаугурации Трампа [5]  ar  da  de  en  es  fr  it  nl  ro  sv  sw

Сотрудники полиции США задержали корреспондента российского телеканала Russia Today (RT), освещавшего протесты во время инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. «Он был задержан и доставлен в отделение полиции, несмотря на то что показал свое удостоверение журналиста», — говорится в....

izvestia-ru 19:06:00 CET

Володин призвал депутатов осторожнее высказываться о населяющих Россию народах [5]  fa

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, посвященное проблеме положения, которое занимал русский народ в СССР, призвал депутатов в своих высказываниях учитывать, что Россия - многонациональная страна.

itartass_ru 10:21:00 CET

06:44 СМИ: Минобороны хочет заменить Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые аналоги [5]  bg  en  fa

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать возможность замены пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги, пишет Коммерсант со ссылкой на близкие к руководству Минобороны источники и топ-менеджеров авиакомпаний.

rosbalt 5:23:00 CET

Супруги Обама планируют немного отдохнуть, после чего продолжат работать "на благо демократии" [4]  ar  da  de  en  es  fr  it  nl  no  pt  ro  sl  sv  sw  tr  bg  fa  hu

Президент США Барак Обама и его супруга Мишель в пятницу попросили американцев посоветовать, чем стоит заняться после того, как они покинут Белый дом. При этом он пообещал продолжить работу "на благо истинной демократии". "Скажите нам, чего мы можем достичь вместе", - сказала М.Обама в видеоролике, который появился в сети от имени супругов Обама.

interfax-ua-ru 17:52:00 CET

Майкл Мур и Роберт Де Ниро возглавили митинг против Трампа в Нью-Йорке [4]  ar  da  de  en  es  fr  it  nl  no  pt  ro  sv  sw

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Несколько тысяч человек приняли 19 января участие в демонстрации протеста в Нью-Йорке против избрания республиканца Дональда Трампа президентом США. Общий тон выступлениям, которые прошли около небоскреба "Трамп тауэр" на Манхэттене, задавали мэр....

itartass_ru 5:00:00 CET

Чубайс: на форуме в Давосе царит "ужас" от "глобальной политической катастрофы" после избрания Трампа [4]  de  en

Абсолютное большинство участников Всемирного экономического форума в Давосе испытывают ужас от глобальной политической катастрофы после избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом заявил в интервью u>Business FM председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

newsru 8:48:00 CET

Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров парижского метро [4]  de  sl

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izvestia-ru 13:58:00 CET

Прокуратура попросила лишить прав участницу гонки на Gelandewagen [4]  sl

Савеловская прокуратура Москвы направила в суд иск о пожизненном лишении водительских прав участницы гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы. Согласно данным ведомства, иск связан с медицинскими противопоказаниями для управления....

rbc 12:53:00 CET

Суд оставил приговор экс-мэру Ярославля Урлашову без изменений [4]  bg  fa

Ярославский областной суд вынес свой вердикт на решение Кировского районного суда по апелляции бывшего ярославского градоначальника Евгения Урлашова и его помощника Алексей Лопатина. «Приговор Кировского районного суда в отношении Урлашова, Лопатина, Донскова оставить без изменения», — цитирует решение суда агентство «РИА Новости».

izvestia-ru 9:53:00 CET

В здании НИИ имени Бурденко в Москве произошел крупный пожар [4]  bg  fa

Москва, 20 января - АиФ-Москва. АиФ Крупный пожар произошел в здании НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко в Москве, передает По данным столичного ГУ МЧС России, площадь возгорания составила около 50 кв. м. Пожар произошел на крыше 14-этажного лечебного корпуса на 4-й Тверской-Ямской улице. Ему присвоили вторую категорию сложности.

aif 18:40:00 CET

Нефть подорожала до $54,44 за баррель [4]

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в пятницу на данных о снижении запасов нефти на крупнейшем в США нефтяном терминале в Кушинге, а также на сигналах сокращения производства нефтедобывающими странами. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50....

interfax-ru 6:34:00 CET

КС назвал акционеров ЮКОСа причастными к незаконной деятельности компании [4]  ar  bg  fa

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ, провозглашая постановление по "делу ЮКОСа", отметил, что акционеры компании получали дивиденды от ее деятельности, таким образом их можно считать причастными к незаконной деятельности компании. "Мажоритарные акционеры (...

interfax-ru 5:32:00 CET

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