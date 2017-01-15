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15 Январь 2017 г.

15.01.2017 06:03 : В окружении Дональда Трампа опровергли сообщения о планах встретиться с Владимиром Путиным [46]  da  de  en  es  nl  pt  fr  hu

Такая встреча, якобы, планировалась в Рейкьявике после вступления республиканца в должность. Один из представителей Трампа назвал эту информацию «стопроцентной ложью», передает агентство Bloomberg. Ранее газета Sunday Times сообщила, что республиканец хочет встретиться с Путиным в столице Исландии в ближайшие недели после инаугурации.

echomsk 5:27:00 CET

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Жертвами ДТП под Саратовом стали семь человек [14]  bg  fa

Москва, 15 января - АиФ-Москва. АиФ Семь человек стали жертвами ДТП под Саратовом, передает Авария произошла около села Тарумовка Петровского района в 1.30 на 550-м км трассы Нижний Новгород Саратов. Сообщается, что водитель автомобиля Volvo с полуприцепом ехал из Пензы в сторону Саратова.

aif 7:00:00 CET

СК начал проверку по факту смерти солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги Культура 15 января, 12:11 [12]

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту смерти солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Санкт-Петербургу. "Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту....

itartass_ru 11:01:00 CET

Сербский поезд не доехал до Косова [11]  de  sv

Пассажирский поезд, направлявшийся из Белграда в Косовскую Митровицу впервые с 1999 года, не доехал до пункта назначения. Он простоял более 2 часов на станции города Рашка и вернулся в сербскую столицу. В Приштине заявили, что “уважают свободу передвижения”, но “въезд на территорию Косова поезда с....

euronews-ru 9:06:00 CET

Глава IBU: Письмо 170 биатлонистов не направлено против России [10]

Свыше 170 биатлонистов из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU), потребовав принять решительные действия по отношению к допинговым скандалам. Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что письмо направлено не против России, а против допинга.

vz 11:54:00 CET

13:16 В Домодедово столкнулись самолет и погрузчик [10]  en  fa

Пассажирский самолет Ан-148 повредил предкрылок, столкнувшись с автопогрузчиком в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолет должен был вылететь в Саратов. По словам собеседника агентства, инцидент произошел из-за нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке.

rosbalt 12:06:00 CET

Патрушев рассказал о росте попыток взлома информационных систем России [8]  da  es  sv  de  hu

. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС. В России участились попытки взлома информационных систем, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью. По его словам, речь идет как и о хакерстве, так и о сборе персональных данных.

rbc 14:21:00 CET

Президент Филиппин может ввести военное положение Международная панорама 15 января, 9:29 [8]  en

ТОКИО, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что может ввести военное положение в стране. Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями торговой палаты города Давао. "Если у меня будет желание, если ситуация (с наркотиками)....

itartass_ru 7:31:00 CET

Владимира Путина попросили решить проблему коррупции в Мексике [7]

На сайте change.org 14 января появилась петиция на испанском языке с обращением к президенту России Владимиру Путину. Автор инициативы, выступающий под ником Freppo Sovietico, просит российского главу вмешаться в ситуацию в Мексике, чтобы решить проблему с коррупцией.

km 15:53:00 CET

15.01.2017 06:33 : По меньшей мере пять человек погибли во время очередного тюремного бунта в Бразилии [7]  en  it  no

Он вспыхнул накануне вечером в крупнейшей тюрьме штата Риу-Гранди-ду-Норти на севере страны. Об этом сообщил телеканал «Глобу». По его данным, беспорядки продолжаются, поэтому окончательная информация о жертвах будет получена позже. В настоящее время в тюрьме содержатся 1200 заключенных, хотя она рассчитана на 620 человек.

echomsk 5:27:00 CET

Запуск в Японии самой маленькой в мире ракеты-носителя завершился неудачей [6]

Запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4, осуществленный из Космического центра Утиномура в японской префектуре Кагосима, завершился неудачей; аппарат упал в море спустя некоторое время после запуска, сообщили специалисты японского аэрокосмического агентства (JAXA).

vz 8:52:00 CET

Обнаружено тело провалившегося под лед подростка в Краснодарском крае [6]

Спасатели извлекли на поверхность тело одного из подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудники экстренных служб продолжают поиски еще троих несовершеннолетних. «В настоящее время один пострадавший спасен, тело еще....

izvestia-ru 18:11:00 CET

Из Таиланда эвакуирован впавший в кому российский режиссер [6]

БАНГКОК, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому во время отдыха в Таиланде, эвакуирован из Бангкока в Москву. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

itartass_ru 7:36:00 CET

Причиной крушения самолета EgyptAir мог стать телефон пилота [6]

Крушение самолета авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем, в результате которого погибли 66 человек, могло произойти из-за электронных гаджетов в кабине пилотов, пишет французская газета Parisien со ссылкой на следователей. По информации издания, помощник пилота оставил iPhone....

vz 9:22:00 CET

15.01.2017 23:00 : В Назрани возбуждено уголовное дело после убийства отцом сына на почве общественно-политических разногласий [6]

В Назрани возбуждено уголовное дело после убийства отцом сына на почве общественно-политических разногласий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета. Собеседник агентства добавил, что молодой человек, который скончался от....

echomsk 21:45:00 CET

СМИ: Мэй может поддержать выход Великобритании из единого рынка ЕС [5]

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о выходе страны из единого европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда во время выступления с речью 17 января о плане выхода королевства из ЕС. Об этом в субботу вечером сообщила газета The Sun.

itartass_ru 5:08:00 CET

Избранный президент США хочет провести встречу в Рейкьявике, сообщают СМИ [5]  da  de  en  fr  nl  pt  hu  sv

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп планирует провести встречу в Рейкьявике с главой РФ Владимиром Путиным после того, как вступит в должность, пишет британская The Sunday Times. По информации газеты, Трамп и его команда сообщили британским властям, что первая....

interfax-ru 5:10:00 CET

Иран отказался пересматривать соглашение по атому с Белым домом [4]  en

Тегеран не намерен пересматривать условия соглашения по атому с избранным президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи, сообщает агентство Аракчи подчеркнул, что новая администрация не вправе отказаться от достигнутых ранее....

km 23:56:00 CET

Нетаньяху назвал бесполезной проходящую в Париже конференцию по Ближнему Востоку [4]  ar  bg  de  en  es  fa  fr  it  pt  sl  sw

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не видит смысла в проходящей в Париже конференции по палестино-израильскому урегулированию, сообщают в воскресенье западные СМИ. "Конференция, которая проходит сегодня в Париже - это бесполезная конференция", - сказал премьер на собрании кабинета министров.

interfax-ua-ru 15:58:00 CET

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