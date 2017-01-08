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Флоридскому стрелку грозит расстрел [19]
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Бывший американский военный Эстебан Сантьяго, от рук которого в субботу погибли пятеро человек в аэропорту города Форт Лодердейл, может получить высшую меру наказания, предусмотренную законами штата Флорида, – расстрел. Суд этого американского штата признал Сантьяго виновным в преднамеренном убийстве и ранении ещё шестерых человек.
euronews-ru 9:52:00 CET
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Трамп настроен на сближение США и России [12]
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Новый президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что намерен улучшить отношения с Россией, добавив, что только идиот может не согласиться с этим утверждением. Своё мнение Трамп выразил всего сутки спустя после публикации доклада спецслужб США, в котором Кремль обвиняется в манипулировании....
euronews-ru 9:21:00 CET
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Крым начал получать газ из Краснодарского края [12]
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Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу. Пока она идет в рамках пуско-наладочных работ, но уже сейчас Крым не испытывает серьезного энергодефицита из-за похолоданий, заявил РИА "Новости" член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.
newsru 14:53:00 CET
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Взрыв на рынке в Багдаде унес жизни более 10 человек 08.01.2017 [10]
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Не менее 13 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва автомобиля в Багдаде в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракских полицию и медиков. По данным местных властей, находившийся в автомобиле смертник совершил самоподрыв в районе овощного рынка в восточной части города.
deutschewelle-ru 10:06:00 CET
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Скончался известный журналист Вадим Речкалов [7]
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На 53-м году жизни умер журналист Вадим Речкалов — один из российских авторов, работавших в зонах конфликтов на Кавказе в 19902000 -х О смерти журналиста сообщает Коммерсантъ . Вадим Речкалов работал в Общей газете, Известиях и Московском комсомольце.
ntv 13:51:00 CET
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Папа Римский отказался от бронированной машины [7]
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Папа Римский Франциск заявил, что в отличие от своих предшественников не намерен пересаживаться в бронированный автомобиль во время зарубежных поездок, пишет Reuters. Об этом понтифик рассказал в предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли «Путешествие».
telegraf-by 11:16:00 CET
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Суд продлил арест стрелявшему в центре Москвы из автомата [7]
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8 января, воскресенье | Последнее обновление — 14:32 | vz.ru Суд продлил арест стрелявшему в центре Москвы из автомата. Тверской суд Москвы вынес постановление о продлении срока задержания Омара Омарова, устроившего стрельбу из автомата в центре Москвы, до 10 января, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
vz 12:32:00 CET
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183 Стало известно местонахождение Ильдара Дадина [7]
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Первый осужденный к лишению свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин находится в исправительной колонии в Алтайском крае. Об этом сообщила его жена Анастасия Зотова. Ильдар позвонил! Он в ИК-5 Алтайского края, отмечается в сообщении на странице Зотовой в Facebook.
rosbalt 13:02:00 CET
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Скончался бывший президент Ирана Рафсанджани [6]
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Агентство Fars сообщает, что Рафсанджани был экстренно доставлен в больницу в воскресенье после того, как перенес сердечный приступ. Рафсанджани был президентом Ирана в 19891997 годах. В последние годы он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.
ntv 17:56:00 CET
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В Башкирии ребенок погиб на ледяной горке [6]
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Москва, 8 января - АиФ-Москва. АиФ В Башкирии следователи проводят проверку по факту гибели пятилетнего мальчика, который ударился головой, катаясь с горки, передает Сообщается, что 3 января мальчик катался на горке в городе Давлеканово и ударился головой. По словам матери ребенка, врачи в городской больнице недооценили его состояние.
aif 11:46:00 CET
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Израильский дипломат назвал "идиотом" главу британского МИД [6]
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Израильский дипломат Шаи Масот в разговоре с британской чиновницей назвал главу британского МИД Бориса Джонсона "идиотом". Эту сцену зафиксировала скрытая камера репортера телеканала Al Jazeera. По данным телеканала, разговор состоялся в октябре прошлого года в неформальной обстановке во время....
telegraf-by 21:17:00 CET
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Обама понравились беседы с Трампом [5]
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Уходящий президент США Барак Обама признался, что получил удовольствие от бесед с Дональдом Трампом, проведенных после его победы на прошедших президентских выборах. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января в Вашингтоне. Я думаю, он человек, очень располагающий к себе,....
vz 18:04:00 CET
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Названо имя террориста, врезавшегося в военных в Иерусалиме [5]
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В Иерусалиме в воскресенье, 8 января, четверо солдат были убиты и 13 ранены, когда водитель-палестинец намеренно направил грузовик в группу людей. Как сообщает Ynetnews, грузовик с израильскими номерными знаками, украденными c частного автомобиля, резко поехал в сторону пешеходов, ожидавших общественный транспорт на автобусной остановке.
telegraf-by 20:47:00 CET