Такая встреча, якобы, планировалась в Рейкьявике после вступления республиканца в должность. Один из представителей Трампа назвал эту информацию «стопроцентной ложью», передает агентство Bloomberg. Ранее газета Sunday Times сообщила, что республиканец хочет встретиться с Путиным в столице Исландии в ближайшие недели после инаугурации.

Сербский поезд не доехал до Косова [11] de sv Пассажирский поезд, направлявшийся из Белграда в Косовскую Митровицу впервые с 1999 года, не доехал до пункта назначения. Он простоял более 2 часов на станции города Рашка и вернулся в сербскую столицу. В Приштине заявили, что “уважают свободу передвижения”, но “въезд на территорию Косова поезда с.... euronews-ru 9:06:00 CET Глава IBU: Письмо 170 биатлонистов не направлено против России [10] Свыше 170 биатлонистов из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU), потребовав принять решительные действия по отношению к допинговым скандалам. Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что письмо направлено не против России, а против допинга. vz 11:54:00 CET

Президент Филиппин может ввести военное положение Международная панорама 15 января, 9:29 [8] en ТОКИО, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что может ввести военное положение в стране. Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями торговой палаты города Давао. "Если у меня будет желание, если ситуация (с наркотиками).... itartass_ru 7:31:00 CET Владимира Путина попросили решить проблему коррупции в Мексике [7] На сайте change.org 14 января появилась петиция на испанском языке с обращением к президенту России Владимиру Путину. Автор инициативы, выступающий под ником Freppo Sovietico, просит российского главу вмешаться в ситуацию в Мексике, чтобы решить проблему с коррупцией. km 15:53:00 CET

Обнаружено тело провалившегося под лед подростка в Краснодарском крае [6] Спасатели извлекли на поверхность тело одного из подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудники экстренных служб продолжают поиски еще троих несовершеннолетних. «В настоящее время один пострадавший спасен, тело еще.... izvestia-ru 18:11:00 CET Из Таиланда эвакуирован впавший в кому российский режиссер [6] БАНГКОК, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому во время отдыха в Таиланде, эвакуирован из Бангкока в Москву. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов. itartass_ru 7:36:00 CET