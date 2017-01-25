Руслан Стоянов задержан в рамках дела о госизмене, по которому проходит также замглавы ЦИБ ФСБ. Москва, 25 января - АиФ-Москва. Топ-менеджер Лаборатории Касперского Руслан Стоянов арестован в рамках расследования дела о государственной измене, пишет газета Коммерсантъ со ссылкой на близкий к ФСБ источник.

В Лиссабоне паром с пассажирами врезался в причал [4] В Лиссабоне пассажирский паром врезался в причал, в аварии пострадали 34 человека. Причиной инцидента могли стать туман и превышение скорости. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Diario de Noticias. Отмечается, что 23 человека были доставлены в больницу, остальным оказали помощь на месте ЧП. fontanka 19:30:00 CET Во Франции расследуют "дело Фийон" [4] pt sl Прокуратура Франции начала предварительное расследование в связи со скандалом вокруг супруги кандидата в президенты от консервативной партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Об этом сообщает в среду, 25 января, агентство AFP со ссылкой на слова представителя прокуратуры. deutschewelle-ru 18:54:00 CET

Экономика На Сбербанк и Германа Грефа подали иск в американский суд [4] Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американская PPF Management подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка с требованиями возместить 750 млн долларов ущерба за утерю контроля над предприятием "Павловскгранитом" к Сбербанку и его председателю правления Герману Грефу, "Ведомости". interfax-ru 8:17:00 CET Песков назвал переговоры в Астане успешными [4] bg Переговоры по вопросу сирийского урегулирования в Астане были успешными и могут помочь в возобновлении контактов в рамках женевского процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Безусловно, это успех, - сказал Песков, добавив, что в Астане была обеспечена существенная поддержка.... vz 11:02:00 CET