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Жертвами ДТП под Саратовом стали семь человек [14]
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Москва, 15 января - АиФ-Москва. АиФ Семь человек стали жертвами ДТП под Саратовом, передает Авария произошла около села Тарумовка Петровского района в 1.30 на 550-м км трассы Нижний Новгород Саратов. Сообщается, что водитель автомобиля Volvo с полуприцепом ехал из Пензы в сторону Саратова.
aif 7:00:00 CET
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Сербский поезд не доехал до Косова [11]
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Пассажирский поезд, направлявшийся из Белграда в Косовскую Митровицу впервые с 1999 года, не доехал до пункта назначения. Он простоял более 2 часов на станции города Рашка и вернулся в сербскую столицу. В Приштине заявили, что “уважают свободу передвижения”, но “въезд на территорию Косова поезда с....
euronews-ru 9:06:00 CET
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Глава IBU: Письмо 170 биатлонистов не направлено против России [10]
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Свыше 170 биатлонистов из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU), потребовав принять решительные действия по отношению к допинговым скандалам. Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что письмо направлено не против России, а против допинга.
vz 11:54:00 CET
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13:16 В Домодедово столкнулись самолет и погрузчик [10]
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Пассажирский самолет Ан-148 повредил предкрылок, столкнувшись с автопогрузчиком в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолет должен был вылететь в Саратов. По словам собеседника агентства, инцидент произошел из-за нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке.
rosbalt 12:06:00 CET
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Владимира Путина попросили решить проблему коррупции в Мексике [7]
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На сайте change.org 14 января появилась петиция на испанском языке с обращением к президенту России Владимиру Путину. Автор инициативы, выступающий под ником Freppo Sovietico, просит российского главу вмешаться в ситуацию в Мексике, чтобы решить проблему с коррупцией.
km 15:53:00 CET
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Обнаружено тело провалившегося под лед подростка в Краснодарском крае [6]
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Спасатели извлекли на поверхность тело одного из подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудники экстренных служб продолжают поиски еще троих несовершеннолетних. «В настоящее время один пострадавший спасен, тело еще....
izvestia-ru 18:11:00 CET
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Из Таиланда эвакуирован впавший в кому российский режиссер [6]
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БАНГКОК, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому во время отдыха в Таиланде, эвакуирован из Бангкока в Москву. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.
itartass_ru 7:36:00 CET
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Причиной крушения самолета EgyptAir мог стать телефон пилота [6]
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Крушение самолета авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем, в результате которого погибли 66 человек, могло произойти из-за электронных гаджетов в кабине пилотов, пишет французская газета Parisien со ссылкой на следователей. По информации издания, помощник пилота оставил iPhone....
vz 9:22:00 CET
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СМИ: Мэй может поддержать выход Великобритании из единого рынка ЕС [5]
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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о выходе страны из единого европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда во время выступления с речью 17 января о плане выхода королевства из ЕС. Об этом в субботу вечером сообщила газета The Sun.
itartass_ru 5:08:00 CET
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Иран отказался пересматривать соглашение по атому с Белым домом [4]
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Тегеран не намерен пересматривать условия соглашения по атому с избранным президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи, сообщает агентство Аракчи подчеркнул, что новая администрация не вправе отказаться от достигнутых ранее....
km 23:56:00 CET
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