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Analysis over time

8 Январь 2017 г.

В КНДР день рождения Ким Чен Ына в этом году официально не отмечается [23]  ar  en  fa

ПХЕНЬЯН, 8 января. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Какие-либо официальные мероприятия в КНДР по случаю дня рождения лидера страны Ким Чен Ына не проводятся. В корейских настенных календарях на этот год дата 8 января обозначена как воскресный, но не праздничный день.

itartass_ru 12:27:00 CET

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Флоридскому стрелку грозит расстрел [19]

Бывший американский военный Эстебан Сантьяго, от рук которого в субботу погибли пятеро человек в аэропорту города Форт Лодердейл, может получить высшую меру наказания, предусмотренную законами штата Флорида, – расстрел. Суд этого американского штата признал Сантьяго виновным в преднамеренном убийстве и ранении ещё шестерых человек.

euronews-ru 9:52:00 CET

Голы Радулова и Щербака помогли "Монреалю" победить "Торонто" в матче НХЛ Спорт 8 января, 6:02 [13]

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. "Монреаль" победил "Торонто" со счетом 5:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские нападающие гостей Александр Радулов и Никита Щербак отметились заброшенными шайбами в большинстве.

itartass_ru 5:30:00 CET

Трамп настроен на сближение США и России [12]  ar  de  en  fr  sl  sv  fa  hu  no

Новый президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что намерен улучшить отношения с Россией, добавив, что только идиот может не согласиться с этим утверждением. Своё мнение Трамп выразил всего сутки спустя после публикации доклада спецслужб США, в котором Кремль обвиняется в манипулировании....

euronews-ru 9:21:00 CET

Крым начал получать газ из Краснодарского края [12]

Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу. Пока она идет в рамках пуско-наладочных работ, но уже сейчас Крым не испытывает серьезного энергодефицита из-за похолоданий, заявил РИА "Новости" член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

newsru 14:53:00 CET

08.01.2017 16:02 : Режим чрезвычайной ситуации введен в Красногорске после аварии на котельной [11]  ar  fr

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красногорске (Московская область) после аварии на котельной, оставившей без тепла в 25-градусный мороз около 12 тыс. жителей города. Из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске утром в воскресенье 84 дома, где проживают около 12 тыс. человек, остались без отопления.

echomsk 14:26:00 CET

Взрыв на рынке в Багдаде унес жизни более 10 человек 08.01.2017 [10]

Не менее 13 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва автомобиля в Багдаде в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракских полицию и медиков. По данным местных властей, находившийся в автомобиле смертник совершил самоподрыв в районе овощного рынка в восточной части города.

deutschewelle-ru 10:06:00 CET

08.01.2017 12:03 : Ситуация с рейсами в московских аэропортах нормализуется, утверждают авиадиспетчерские службы [9]

Источник «Интерфакса» сообщает, что количество задержанных и отмененных рейсов снижается. При этом воздушные гавани Москвы в штатном режиме принимают и отправляют лайнеры. Ни один из самолетов не ушел на запасной аэродром. В диспетчерских службах добавили, что кратковременные задержки рейсов....

echomsk 11:09:00 CET

Феноменальный подъем. Лыжник Устюгов собрал беспрецедентную коллекцию трофеев «Тур де Ски» — безо всякого допинга! [8]  bg  de  es  fr  it  nl  en  fa  hu  no  sl

Январский Устюгов удивил и даже ошеломил не только тех, кто следит за лыжными гонками вполглаза. Удивились соперники, эксперты, отечественные специалисты все, кто был прекрасно осведомлен о возможностях талантливого, но долго не раскрывавшего всех своих возможностей сибиряка.

novayagazeta 21:03:00 CET

Скончался известный журналист Вадим Речкалов [7]  ar  fr

На 53-м году жизни умер журналист Вадим Речкалов — один из российских авторов, работавших в зонах конфликтов на Кавказе в 19902000 -х О смерти журналиста сообщает Коммерсантъ . Вадим Речкалов работал в Общей газете, Известиях и Московском комсомольце.

ntv 13:51:00 CET

Папа Римский отказался от бронированной машины [7]

Папа Римский Франциск заявил, что в отличие от своих предшественников не намерен пересаживаться в бронированный автомобиль во время зарубежных поездок, пишет Reuters. Об этом понтифик рассказал в предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли «Путешествие».

telegraf-by 11:16:00 CET

Суд продлил арест стрелявшему в центре Москвы из автомата [7]

8 января, воскресенье | Последнее обновление — 14:32 | vz.ru Суд продлил арест стрелявшему в центре Москвы из автомата. Тверской суд Москвы вынес постановление о продлении срока задержания Омара Омарова, устроившего стрельбу из автомата в центре Москвы, до 10 января, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

vz 12:32:00 CET

183 Стало известно местонахождение Ильдара Дадина [7]

Первый осужденный к лишению свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин находится в исправительной колонии в Алтайском крае. Об этом сообщила его жена Анастасия Зотова. Ильдар позвонил! Он в ИК-5 Алтайского края, отмечается в сообщении на странице Зотовой в Facebook.

rosbalt 13:02:00 CET

Скончался бывший президент Ирана Рафсанджани [6]  de  en  es  fa  fr  ar  da  pt

Агентство Fars сообщает, что Рафсанджани был экстренно доставлен в больницу в воскресенье после того, как перенес сердечный приступ. Рафсанджани был президентом Ирана в 19891997 годах. В последние годы он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.

ntv 17:56:00 CET

В Башкирии ребенок погиб на ледяной горке [6]  ar  fa  fr

Москва, 8 января - АиФ-Москва. АиФ В Башкирии следователи проводят проверку по факту гибели пятилетнего мальчика, который ударился головой, катаясь с горки, передает Сообщается, что 3 января мальчик катался на горке в городе Давлеканово и ударился головой. По словам матери ребенка, врачи в городской больнице недооценили его состояние.

aif 11:46:00 CET

Министр энергетики Турции обвинил хакеров из США в кибератаках на минэнерго страны [6]  sl  fa  hu

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что электросети страны подверглись интенсивным кибератакам, которые, как предполагается, велись с территории США. Об этом сообщает электронная версия газеты Sabah.

itartass_ru 5:30:00 CET

Израильский дипломат назвал "идиотом" главу британского МИД [6]  ar  fr

Израильский дипломат Шаи Масот в разговоре с британской чиновницей назвал главу британского МИД Бориса Джонсона "идиотом". Эту сцену зафиксировала скрытая камера репортера телеканала Al Jazeera. По данным телеканала, разговор состоялся в октябре прошлого года в неформальной обстановке во время....

telegraf-by 21:17:00 CET

Обама понравились беседы с Трампом [5]  ar  de  fr  no  sl  sv

Уходящий президент США Барак Обама признался, что получил удовольствие от бесед с Дональдом Трампом, проведенных после его победы на прошедших президентских выборах. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января в Вашингтоне. Я думаю, он человек, очень располагающий к себе,....

vz 18:04:00 CET

Названо имя террориста, врезавшегося в военных в Иерусалиме [5]

В Иерусалиме в воскресенье, 8 января, четверо солдат были убиты и 13 ранены, когда водитель-палестинец намеренно направил грузовик в группу людей. Как сообщает Ynetnews, грузовик с израильскими номерными знаками, украденными c частного автомобиля, резко поехал в сторону пешеходов, ожидавших общественный транспорт на автобусной остановке.

telegraf-by 20:47:00 CET

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