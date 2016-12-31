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Analysis over time

31 Декабрь 2016 г.

Times назвала решение Путина не выдворять дипломатов США благосклонным жестом Международная панорама 31 декабря, 12:59 [42]  ar  da  de  en  es  fr  it  nl  pt  ro  sl  tr  hu

ЛОНДОН, 31 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Действия президента России Владимира Путина, отказавшегося выдворять американских дипломатов, стало благосклонным новогодним жестом. Такую оценку решению, принятому российским лидером после применения президентом США Бараком Обамой новых санкций в....

itartass_ru 11:21:00 CET

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СБ ООН проголосует по российскому проекту резолюции по Сирии [24]  bg  en  sl  hu

ООН, 31 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН в субботу соберется на закрытую встречу, по завершении которой проголосует по предложенному Россией проекту резолюции в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и проведении переговоров между Дамаском и оппозицией.

itartass_ru 5:24:00 CET

Один из напавших на сотрудников Росгвардии в Новой Москве признал вину [11]  ar  bg  fa

Фигурант дела об убийстве сотрудника Росгвардии в Новой Москве Евгений Сазонов сегодня в Щербинском суде столицы признал вину и заявил, что написал следствию явку с повинной, передает ТАСС. Щербинский суд сегодня рассматривает ходатайства следствия о заключении под стражу четверых подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии.

newsru 12:43:00 CET

Лукашенко поручил ГТК провести переговоры по проекту Договора о Таможенном кодексе ЕврАзЭС Экономика и бизнес 31 декабря, 9:08 [9]

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров, уполномочив Государственный таможенный комитет (ГТК) провести переговоры по этому документу.

itartass_ru 8:25:00 CET

Порошенко привез сенаторов на Донбасс [8]

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 31 декабря, приехал с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, а также главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко в район Широкино.

telegraf-by 16:56:00 CET

Американцы спели российский гимн в память о жертвах крушения Ту-154 [8]  en  it  pt  es

ДУШАНБЕ, 31.12.2016 /НИАТ «Ховар»/. Участники хора Шиллеровского института исполнили национальный гимн России у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154. Соответствующее видео было опубликовано на канале в YouTube.

khovar 8:07:00 CET

Что сказал Владимир Путин в новогоднем обращении? [8]  ar  bg  ro  hu

2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед,- начал президент обращение, видеозапись которого уже появилась в открытом доступе. Главное мы верим в себя, в свои силы, в свою страну.

aif 15:56:00 CET

В Иркутской области снят режим ЧС [8]

В Иркутске и области снят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за массового отравления концентратом Боярышник, в результате которого погибли 76 человек. В администрации города сообщили, что за последние шесть дней не зафиксировано ни одного нового случая отравления суррогатом алкоголя, что дало основание для снятия режима ЧС.

ntv 6:22:00 CET

После берлинского теракта Меркель сменила дискурс [7]  bg  de  en  fa  fr  nl  pt  hu  no  sl  sw

Ангела Меркель назвала “исламистский терроризм” – “самым большим испытанием, с которым сегодня приходится сталкиваться Германии”. Она также пообещала подготовить законы, которые смогут защитить немцев, учитывая опыт “берлинского теракта”, когда Анис Амри врезался на грузовике в толпу на праздничном рынке.

euronews-ru 18:09:00 CET

Создатель рискунков олененка Бэмби скончался в возрасте 106 лет [7]  bg  fa

. В компании Walt Disney Тайруса Вонга считают легендарным художником. Москва, 31 декабря - АиФ-Москва. Художник студии Walt Disney Тайрус Вонг, автор рисунков олененка Бэмби, скончался в возрасте 106 лет, передает В студии его называют легендарным художником, который обладал даром пробуждения фантастического чувства с помощью простых композиций.

aif 11:45:00 CET

"Нафтогаз Украины" получит кредит $500 млн на закупку газа под гарантии Всемирного банка [7]

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" подписала соглашение с международными банками на получение кредита в размере $500 млн под гарантии Всемирного банка (ВБ) на закупку газа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

itartass_ru 9:53:00 CET

Украинская писательница устроила скандал из-за русской речи в магазине [7]

Украинская писательница Лариса Ницой пригрозила торговой сети Watsons судом из-за того, что кассир одного из этих магазинов разговаривала с ней на русском языке. Подхожу к кассе. На новой кассирше лет сорока написано ученик. Я сегодня не в настроении выслушивать русский, но, несмотря на бейджик,....

vz 13:07:00 CET

Здоровье бойца Мирзаева после операции вне опасности [6]

Здоровью российского бойца Расула Мирзаева, на которого в ночь на субботу напали неизвестные , ничто не угрожает. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев. Мирзаева госпитализировали с ранениями травматическим оружием, в субботу его прооперировали. "Состояние нормальное.

newsru 15:49:00 CET

Новогодняя паника в Финляндии: виновника ДТП заподозрили в терроризме [6]  en  sv

Более семи человек пострадали после того, как автомобиль врезался в толпу в столице Финляндии Хельсинки. По сообщениям финских СМИ, трое находятся в критическом состоянии. Автомобиль проехал примерно 300 метров по тротуару прежде, чем врезаться в людей.

euronews-ru 18:40:00 CET

В аэропортах Москвы отменены 46 рейсов [6]  bg  fa

vz 10:06:00 CET

Песков рассказал, как Путин отчитал его за "сон" во время послания Федеральному Собранию [6]  ar  bg  en  fa  it  pt  ro  sl

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отчитал его за "сон" во время послания Федеральному собранию. Песков иронично назвал состояние, когда попадал под объективы камер с закрытыми глазами, "суперконцентрацией".

itartass_ru 5:24:00 CET

Трамп раскритиковал CNN и NBC за освещение связанных с РФ событий [6]  ar  da  de  en  fa  fr  it  nl  pt  ro  sl  tr  hu

. Политик не стал вдаваться в подробности, за что именно критикует телекомпании. Москва, 31 декабря - АиФ-Москва. Flickr.com Избранный президент США Дональд Трамп считает, что американские телекомпании CNN и NBC неправильно освещают события, связанные с Россией.

aif 3:32:00 CET

Киев хочет вернуть осужденного в РФ Выговского [5]

Министерство юстиции хочет забрать осужденного российским судом Валентина Выговского в Украину для дальнейшего отбывания наказания. Такое решение принято на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, сообщает пресс-служба украинского ведомства в субботу, 31 декабря.

telegraf-by 11:25:00 CET

Супруга посла Греции в Бразилии организовала его убийство за $24,6 тысяч [5]

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Франсуаза Амиридис, супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса, организовала его убийство, пообещав одному из исполнителей преступления 80 тыс. реалов ($24,6 тыс.). Соответствующую информацию обнародовал в пятницу на пресс-конференции....

itartass_ru 5:24:00 CET

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