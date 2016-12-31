Лукашенко поручил ГТК провести переговоры по проекту Договора о Таможенном кодексе ЕврАзЭС Экономика и бизнес 31 декабря, 9:08 [9] МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров, уполномочив Государственный таможенный комитет (ГТК) провести переговоры по этому документу. itartass_ru 8:25:00 CET Порошенко привез сенаторов на Донбасс [8] Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 31 декабря, приехал с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, а также главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко в район Широкино. telegraf-by 16:56:00 CET

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