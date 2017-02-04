Представители властей США в ходе судебных слушаний настаивали на том, что у штата нет никаких оснований оспаривать правомочность президентских указов, однако судья с этим не согласился. "Штат предоставил необходимые доказательства, продемонстрировав, что" указ, о котором идет речь, "наносит неминуемый и непоправимый вред", сказал он.

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Латвия возвела 23-километровый забор на границе с РФ [6] На границе Латвии с Россией появилось заграждение протяженностью 23 километра. Его возвели для ограничения потока нелегалов. Как рассказали в Государственной пограничной службе Латвии, работы по строительству забора на границе с РФ начались в 2015 году, завершить их планируется до 2019 года. ntv 21:51:00 CET Лавина накрыла горнолыжников в итальянских Альпах [6] nl Лавина накрыла группу горнолыжников на перевале Селла Невеа в северной провинции Удине в итальянских Альпах, сообщает телеканал Rainews24. Прибывшие на место спасатели достали из-под снежных завалов одного человека, он находится в критическом состоянии. vz 14:41:00 CET