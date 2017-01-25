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25 Январь 2017 г.

СМИ узнали об аресте топ-менеджера «Лаборатории Касперского» [10]  bg

Руслан Стоянов задержан в рамках дела о госизмене, по которому проходит также замглавы ЦИБ ФСБ. Москва, 25 января - АиФ-Москва. Топ-менеджер Лаборатории Касперского Руслан Стоянов арестован в рамках расследования дела о государственной измене, пишет газета Коммерсантъ со ссылкой на близкий к ФСБ источник.

aif 3:11:00 CET

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Трамп ограничит въезд в США беженцев из стран Ближнего Востока [9]  ar  de  en  fr

Президент США Дональд Трамп уже в среду подпишет указы, ограничивающие въезд в США граждан ряда стран Ближнего Востока и Африки. Reuters сообщает, что указы затронут беженцев, а также некоторых лиц, которые уже получили американские визы. О предстоящем подписании указов агентству сообщил ряд....

newsru 1:35:00 CET

Украина заняла 131 место в рейтинге восприятия коррупции [7]

Украина заняла 131-е место среди 176 стран в мировом рейтинге восприятия коррупции CPI. Об этом свидетельствует исследование, обнародованное Украина. на сайте Transparency International Как отмечается, за 2016 год Украина получила 29 баллов из 100 возможных. Это на два балла больше, чем в прошлом году.

ura-inform 11:52:00 CET

Трибунал Суда ЕС признал законными санкции против концерна "Алмаз-Антей" [7]

Трибунал Суда ЕС признал законными санкции против концерна Алмаз-Антей. Трибунал Суда Евросоюза отклонил иск российского оборонного концерна Алмаз-Антей , который рассчитывал обжаловать введенные против него санкции. Совет ЕС внес Алмаз-Антей и еще несколько российских юридических лиц в свой....

ntv 10:56:00 CET

Госдума приняла во втором чтении законопроект о декриминализации побоев в семье [6]  bg  en  et

За принятие документа проголосовали 385 депутатов, против высказались двое, один парламентарий воздержался. Депутат Ольга Баталина, являющаяся одним из разработчиков законопроекта, предложила рассмотреть его в третьем чтении 27 января. Решение подготовить и внести законопроект было принято группой....

itartass_ru 10:56:00 CET

Путин спел со студентами в МГУ: видео [5]

Сегодня российские студенты отмечают свой главный праздник — Татьянин день. Центром торжеств по традиции стал МГУ, для которого 25 января еще и дата основания вуза. Указ об учреждении первого в стране университета императрица Елизавета Петровна подписала 262 года назад. Поздравить студентов с праздником приехал Владимир Путин.

ntv 15:03:00 CET

Трамп хочет провести расследование возможных фальсификаций на выборах [5]  ar  da  de  en  fr  pt

Президент США Дональд Трамп намерен провести расследование возможных махинаций на выборах главы государства, прошедших 8 ноября. На своей странице в “Твиттере” хозяин Белого дома написал: “Я потребую провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах, включая проверку тех, кто....

euronews-ru 17:43:00 CET

"Ла-Ла Ленд", "Лунный свет" и "Прибытие": кого номинировали на "Оскар" в этом году [4]

24 января в Нью-Йорке состоялась церемония объявления номинантов американской кинонаграды "Оскар". "Ла-Ла Ленд" вновь оказался представлен в половине категорий и может побороться сразу за 13 статуэток. Между тем единственная российская картина, которая была в шорт-листе премии как лучший иностранный....

itartass_ru 5:58:00 CET

Террористы захватили отель в столице Сомали [4]  ar  da  en  es  fr  no

Группа боевиков террористической группировки Аш-Шабаб атаковала отель Dayah в столице Сомали Могадишо, передает The Associated Press. По данным агентства, террористы взорвали у входа в отель заминированный автомобиль, затем проникли в здание, где открыли огонь.

telegraf-by 10:13:00 CET

В Лиссабоне паром с пассажирами врезался в причал [4]

В Лиссабоне пассажирский паром врезался в причал, в аварии пострадали 34 человека. Причиной инцидента могли стать туман и превышение скорости. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Diario de Noticias. Отмечается, что 23 человека были доставлены в больницу, остальным оказали помощь на месте ЧП.

fontanka 19:30:00 CET

Во Франции расследуют "дело Фийон" [4]  pt  sl

Прокуратура Франции начала предварительное расследование в связи со скандалом вокруг супруги кандидата в президенты от консервативной партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Об этом сообщает в среду, 25 января, агентство AFP со ссылкой на слова представителя прокуратуры.

deutschewelle-ru 18:54:00 CET

Экономика На Сбербанк и Германа Грефа подали иск в американский суд [4]

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американская PPF Management подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка с требованиями возместить 750 млн долларов ущерба за утерю контроля над предприятием "Павловскгранитом" к Сбербанку и его председателю правления Герману Грефу, "Ведомости".

interfax-ru 8:17:00 CET

Песков назвал переговоры в Астане успешными [4]  bg

Переговоры по вопросу сирийского урегулирования в Астане были успешными и могут помочь в возобновлении контактов в рамках женевского процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Безусловно, это успех, - сказал Песков, добавив, что в Астане была обеспечена существенная поддержка....

vz 11:02:00 CET

Число жертв схода лавины в Италии достигло 23 [3]  es  sl

. Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в Италии увеличилось до 23 человек. Еще шесть человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются, передает Сообщается, что тела троих погибших были найдены ночью, еще двоих обнаружили сегодня утром.

kommersant 11:31:00 CET

Панама приостановила расследование «панамаского досье» [3]

Прокуратура Панамы приостановила расследование дела об утечке документов компании Mossack Fonseca, которые стали поводом для громкого офшорного скандала во всем мире, агентство Panama Today. сообщает В конституционный суд поступила жалоба на законность расследования.

novayagazeta 8:32:00 CET

Крищенко снял кандидатуру с конкурса на пост главы Нацполиции [3]

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявляет, что принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. "Как патриот своей профессии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции.

interfax-ua-ru 11:08:00 CET

03:31 Сенат США утвердил Никки Хейли постпредом при ООН [3]  ar  da  de  en

Комитет сената Конгресса США утвердил бывшего губернатора штата Южной Каролины Никки Хейли на должность постоянного представителя страны при ООН, передает Fox News. Как отмечается, ее кандидатуру поддержали 94 сенатора, только 4 выступили против. О том, что Ники Хейли станет новым представителем США при ООН, стало известно в ноябре 2016 года.

rosbalt 2:31:00 CET

СМИ: "Роскосмос" отзывает все двигатели второй и третьей ступени "Протона" [3]

График пуска ракет-носителей Протон, вероятнее всего, будет сильно скорректирован из-за решения Роскосмоса направить на перепроверку все без исключения двигатели РД-0210 /0211 и РД-0213 /0214, которые устанавливаются на вторую и третью ступени. Как стало известно газете Коммерсант , поводом для....

ntv 7:20:00 CET

В бой идут одни старики. Семилетняя девочка-блогер из Алеппо написала открытое письмо Трампу. [3]  ar  fa  nl  tr

ГДЕ-ТО НА ПРОСТОРАХ ТУРЦИИ. Новые рубежи нелепости побила определённого сорта пропаганда, которой пытаются воздействовать на окружающих определённого сорта лица. Семилетняя сирийская девочка Бана Алабед, имя которой стало известно благодаря приписанным ей "записям в Twitter из осажденного Алеппо",....

apn 18:03:00 CET

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