Кроме того, президент США также ввел и пятилетний запрет на любое прочее лоббирование. Трамп прокомментировал свое решение, отметив, что те, кто хочет работать на него, должны сосредоточиться на принесении пользы американскому народу. По его словам, эти люди не должны во время работы думать о других....

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Скончался клавишник Black Sabbath Джефф Николс [9] Москва, 29 января - АиФ-Москва. Основатель группы британской хеви-метал группы Black Sabbath и ее ведущий гитарист Тони Айомми сообщил, что клавишник культового коллектива Джефф Николс скончался на 69-м году жизни, передает РИА Новости. Я очень огорчен известиями о потере одного из моих самых дорогих и самых близких друзей Джеффа Николса. aif 23:33:00 CET 28.01.2017 16:01 : Создатель сайта анонимного интернационала «Шалтай-Болтай» арестован ФСБ [8] bg Причем произошло это еще в конце октябре прошлого года. Создатель сайта «Шалтай-Болтай», на котором размещалась переписка чиновников, журналист Владимир Аникеев был задержан после своего прилета в Санкт-Петербург с Украины. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с.... echomsk 14:06:00 CET

Медики назвали причину смерти первого главы ЛНР Болотова [6] Соратник Валерия Болотова заявил, что врачи определили причину смерти первого руководителя ЛНР. По словам главы информационного центра Юго-Восточный фронт Константина Кнырика, официальной версией смерти Болотова является острая сердечная недостаточность. Также Кнырик сообщил, что Болотова похоронят во вторник в Москве или Подмосковье. ntv 11:57:00 CET На 65-м году ушел из жизни Александр Тиханович [6] В ночь на 28 января на 65-м году жизни скончался народный артист Беларуси, эстрадный певец, музыкант Александр Тиханович. Об этом в Instagram сообщила его дочь Анастасия Тиханович. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. telegraf-by 9:07:00 CET

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28.01.2017 15:02 : Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал причину неполадок при производстве двигателей для ракеты «Протон» [5] bg Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал причину неполадок при производстве двигателей для ракеты «Протон» По его словам, все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны. Ранее газета « КоммерсантЪ » сообщила, что двигатели ракет были отозваны из-за того, что в них были.... echomsk 13:04:00 CET 17 Автомобиль стритрейсерши Багдасарян остановили за нарушение ПДД [5] В столице задержали нарушителя, перевозившего участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян. Машину остановили накануне вечером на Университетском проспекте. Вечерняя Москва пишет, что девушка была приглашена в отдел полиции по охране МГУ на опрос. Из ОВД ее забрали друзья. rosbalt 9:44:00 CET