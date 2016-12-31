|
|
СБ ООН проголосует по российскому проекту резолюции по Сирии [24]
bg
en
sl
hu
|
ООН, 31 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН в субботу соберется на закрытую встречу, по завершении которой проголосует по предложенному Россией проекту резолюции в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и проведении переговоров между Дамаском и оппозицией.
itartass_ru 5:24:00 CET
|
|
Один из напавших на сотрудников Росгвардии в Новой Москве признал вину [11]
ar
bg
fa
|
Фигурант дела об убийстве сотрудника Росгвардии в Новой Москве Евгений Сазонов сегодня в Щербинском суде столицы признал вину и заявил, что написал следствию явку с повинной, передает ТАСС. Щербинский суд сегодня рассматривает ходатайства следствия о заключении под стражу четверых подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии.
newsru 12:43:00 CET
|
|
|
Порошенко привез сенаторов на Донбасс [8]
|
Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 31 декабря, приехал с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, а также главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко в район Широкино.
telegraf-by 16:56:00 CET
|
|
|
Что сказал Владимир Путин в новогоднем обращении? [8]
ar
bg
ro
hu
|
2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед,- начал президент обращение, видеозапись которого уже появилась в открытом доступе. Главное мы верим в себя, в свои силы, в свою страну.
aif 15:56:00 CET
|
|
В Иркутской области снят режим ЧС [8]
|
В Иркутске и области снят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за массового отравления концентратом Боярышник, в результате которого погибли 76 человек. В администрации города сообщили, что за последние шесть дней не зафиксировано ни одного нового случая отравления суррогатом алкоголя, что дало основание для снятия режима ЧС.
ntv 6:22:00 CET
|
|
После берлинского теракта Меркель сменила дискурс [7]
bg
de
en
fa
fr
nl
pt
hu
no
sl
sw
|
Ангела Меркель назвала “исламистский терроризм” – “самым большим испытанием, с которым сегодня приходится сталкиваться Германии”. Она также пообещала подготовить законы, которые смогут защитить немцев, учитывая опыт “берлинского теракта”, когда Анис Амри врезался на грузовике в толпу на праздничном рынке.
euronews-ru 18:09:00 CET
|
|
Создатель рискунков олененка Бэмби скончался в возрасте 106 лет [7]
bg
fa
|
. В компании Walt Disney Тайруса Вонга считают легендарным художником. Москва, 31 декабря - АиФ-Москва. Художник студии Walt Disney Тайрус Вонг, автор рисунков олененка Бэмби, скончался в возрасте 106 лет, передает В студии его называют легендарным художником, который обладал даром пробуждения фантастического чувства с помощью простых композиций.
aif 11:45:00 CET
|
|
|
Украинская писательница устроила скандал из-за русской речи в магазине [7]
|
Украинская писательница Лариса Ницой пригрозила торговой сети Watsons судом из-за того, что кассир одного из этих магазинов разговаривала с ней на русском языке. Подхожу к кассе. На новой кассирше лет сорока написано ученик. Я сегодня не в настроении выслушивать русский, но, несмотря на бейджик,....
vz 13:07:00 CET
|
|
Здоровье бойца Мирзаева после операции вне опасности [6]
|
Здоровью российского бойца Расула Мирзаева, на которого в ночь на субботу напали неизвестные , ничто не угрожает. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев. Мирзаева госпитализировали с ранениями травматическим оружием, в субботу его прооперировали. "Состояние нормальное.
newsru 15:49:00 CET
|
|
|
|
|
|
Киев хочет вернуть осужденного в РФ Выговского [5]
|
Министерство юстиции хочет забрать осужденного российским судом Валентина Выговского в Украину для дальнейшего отбывания наказания. Такое решение принято на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, сообщает пресс-служба украинского ведомства в субботу, 31 декабря.
telegraf-by 11:25:00 CET
|
|
Супруга посла Греции в Бразилии организовала его убийство за $24,6 тысяч [5]
|
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Франсуаза Амиридис, супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса, организовала его убийство, пообещав одному из исполнителей преступления 80 тыс. реалов ($24,6 тыс.). Соответствующую информацию обнародовал в пятницу на пресс-конференции....
itartass_ru 5:24:00 CET