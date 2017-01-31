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Deutsche Bank оштрафован в США и Великобритании [9]
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Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank выплатит американским и британским регуляторам штрафы за отмывание денег и вывод капитала из России. Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовало Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за так называемые “зеркальные сделки”,....
euronews-ru 16:23:00 CET
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Приставы доставили Навального в Киров [7]
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Оппозиционер Алексей Навальный вечером 31 января прибыл в Киров в сопровождении судебных приставов. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает со ссылкой на Интерфакс. "Газета.ру" Алексей прибыл, приставы сопровождают, сказала она. По словам Ярмыш, приставы 1 февраля также должны....
fontanka 21:25:00 CET
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Никиту Белых этапируют из СИЗО «Лефортово» в «Матросскую тишину» [6]
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Бывшего губернатора Кировской областиНикиту Белых 31 января этапируют из СИЗО Лефортово в стационар Матросской тишины, рассказал Новой газете адвокат Андрей Грохотов. Защита много раз просила провести комплексное медобследование состояния здоровья Белых. В Лефортово, говорит адвокат, нет необходимых для этого условий.
novayagazeta 11:25:00 CET
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06:14 В двух селах Дагестана введен режим КТО [5]
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На территории двух сел в Цумадинском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО), передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба республики. Решение о введении КТО руководство оперативного штаба приняло в 4:00 мск.
rosbalt 4:35:00 CET
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Хакеров из ФСБ обвинили в работе на Америку [4]
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"Темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются. Каждый из фигурантов занимался своим делом: кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", - подчеркнул другой источник.
telegraf-by 16:26:00 CET
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Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за испытания ракеты в Иране [4]
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. Инициатором внеочередной встречи выступили США. Совет Безопасности ООН в срочном порядке соберется на внеочередное заседание из-за проведенного Ираном испытания ракеты, сообщает По информации агентства, инициатором созыва заседания стали США. Ранее Израиль требовал от Совбеза ООН немедленно отреагировать на действия Исламской Республики.
aif 5:09:00 CET
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Чайка считает доказательную базу в деле Улюкаева более чем убедительной [4]
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"Ответственно говорю: доказательная база более чем убедительна. Человек перепутал государеву службу и свой карман, - заявил в интервью ТАСС генпрокурор Юрий Чайка. - Как можно требовать дополнительную сумму за выполнение должностных обязанностей? Если не хватает зарплаты чиновника, иди в частный сектор, пробуй заработать в бизнесе!".
itartass_ru 9:50:00 CET
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Россия выступит на "Евровидении-2017" в Киеве во втором полуфинале [4]
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КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Россия выступит во втором полуфинале конкурса "Евровидения-2017" в Киеве 11 мая 2017 года. Об этом стало известно по итогам состоявшейся в Коронном зале Киевской городской администрации жеребьевки между странами-участницами песенного конкурса.
itartass_ru 12:24:00 CET
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В Кремле сменился начальник управления общественных проектов [4]
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Владимир Путин назначил Сергея Новикова начальником управления общественных проектов Администрации президента РФ, сообщила пресс-служба Кремля. До последнего времени Новиков занимал должность заместителя начальника управления внутренней политики Кремля.
itartass_ru 10:10:00 CET
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Из шахты Засядько в Донецке подняли 152 горняка [3]
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Так называемая служба МЧС ДНР заявила о поднятии на поверхность 152 горняков из обесточенной шахты им. Засядько в Донецке. Ранее службы отрапортовали об эвакуации 92 горняков. Работы по спасению оставшихся шахтеров продолжаются. Напомним, утром 31 января стало известно, что около 200 горняков были....
telegraf-by 14:53:00 CET
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Сепаратисты заявили о ранении Гиви [3]
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Главарь подразделения сепаратистов ДНР Михаил Толстых, известный как Гиви, был ранен в боях под Донецком. Об этом сообщают сепаратистские сайты. Информацию подтверждают и группы сепаратистов в соцсетях. "Гиви. Ранение: контузия и еще.. Не смертельно, будет в порядке. Погиб командир роты бригады, позывной Консул и еще боец", - сказано в сообщении.
telegraf-by 11:48:00 CET
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Аналитики Bloomberg оценили эффект для рубля в случае отмены санкций США [3]
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В случае отмены американских санкций в отношении России курс рубля может укрепиться на 5–10%, считают опрошенные агентством Bloomberg аналитики. Вероятность такого сценария, по последним экспертным опросам, снизилась. Согласно проведенному среди 27 экономистов опросу большинство аналитиков считают, что российская валюта укрепится на 510%.
rbc 7:10:00 CET
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02:31 Власти ДНР объявили в Авдеевке чрезвычайное положение [3]
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В связи с обострением ситуации в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в соцсети Facebook. Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение, написал он, отметив, что в настоящий момент находится здесь.
rosbalt 0:33:00 CET
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"ВКонтакте" добивается запрета на сбор данных из профилей для банков [3]
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Социальная сеть ВКонтакте намерена запретить использовать профили людей в коммерческих целях. Соцсеть, как стало известно газете Коммерсант , подала иск к компании Double Data и Национальному бюро кредитных историй. ВКонтакте не устраивает, что НБКИ привлекает технологии Double Data, которые....
ntv 9:37:00 CET
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Microsoft разместила облигации на $17 млрд [3]
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Microsoft Corp. разместила облигации на сумму $17 млрд, что стало крупнейшим с начала года размещением бондов в мире, пишет The Wall Street Journal. В размещении участвовали облигации семи выпусков с разными сроками обращения, включая 10-летние бонды с доходностью 3,3% годовых.
interfax-ua-ru 13:11:00 CET