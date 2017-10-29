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29 Октябрь 2017 г.

Делегации участников переговоров по Сирии начнут прибывать в Астану в воскресенье

Астана. 29 октября. КазТАГ — Вечером 29 октября в Астану начнут прибывать делегации участников седьмой международной встречи по Сирии, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков. Делегации начнут прибывать сегодня вечером. Двусторонние и трехсторонние встречи экспертов запланированы на завтра, — сказал А.

zonakz 9:30:00 CET

Делегации, участвующие в седьмом раунде переговоров по Сирии в Астане, начнут прибывать вечером в воскресенье - МИД Казахстана

interfax 7:19:00 CET

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