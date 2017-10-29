|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
29 Октябрь 2017 г.
|
|
Делегации участников переговоров по Сирии начнут прибывать в Астану в воскресенье
|
Астана. 29 октября. КазТАГ — Вечером 29 октября в Астану начнут прибывать делегации участников седьмой международной встречи по Сирии, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков. Делегации начнут прибывать сегодня вечером. Двусторонние и трехсторонние встречи экспертов запланированы на завтра, — сказал А.
zonakz 9:30:00 CET
|
|
|