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29 Октябрь 2017 г.

В Канаде неизвестный выиграл в лотерею более $11 млн

В Канаде идут поиски счастливчика, выигравшего в лотерею 15 млн канадских долларов ($11,6 млн), передает Прайм. Как заявили представители ассоциации Atlantic Lottery, занимающейся лотерейными розыгрышами, известно, что победитель — житель провинции Квебек. Для получения денежного приза необходимо предъявить билет организаторам.

telegraf-by 16:58:00 CET

Канадец выиграл в национальную лотерею $11,6 млн

day 11:48:00 CET

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