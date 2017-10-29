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29 Октябрь 2017 г.
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В Канаде неизвестный выиграл в лотерею более $11 млн
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В Канаде идут поиски счастливчика, выигравшего в лотерею 15 млн канадских долларов ($11,6 млн), передает Прайм. Как заявили представители ассоциации Atlantic Lottery, занимающейся лотерейными розыгрышами, известно, что победитель — житель провинции Квебек. Для получения денежного приза необходимо предъявить билет организаторам.
telegraf-by 16:58:00 CET
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