В Канаде неизвестный выиграл в лотерею более $11 млн В Канаде идут поиски счастливчика, выигравшего в лотерею 15 млн канадских долларов ($11,6 млн), передает Прайм. Как заявили представители ассоциации Atlantic Lottery, занимающейся лотерейными розыгрышами, известно, что победитель — житель провинции Квебек. Для получения денежного приза необходимо предъявить билет организаторам. telegraf-by 16:58:00 CET Канадец выиграл в национальную лотерею $11,6 млн day 11:48:00 CET