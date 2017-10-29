Обломки российского вертолета Ми-8 найдены на дне моря. Об этом сообщает центр координации спасательных операций Норвегии. Обломки найдены в 2,2 км от Ис-фьорда, расположенного на западном берегу острова Западный Шпицберген, на глубине 209 м. Спасательные службы Норвегии завершили свою работу. Поисками находившихся на борту людей займется полиция. telegraf-by 11:22:00 CET