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29 Октябрь 2017 г.

Норвежские спасатели нашли обломки российского вертолета

Обломки российского вертолета Ми-8 найдены на дне моря. Об этом сообщает центр координации спасательных операций Норвегии. Обломки найдены в 2,2 км от Ис-фьорда, расположенного на западном берегу острова Западный Шпицберген, на глубине 209 м. Спасательные службы Норвегии завершили свою работу. Поисками находившихся на борту людей займется полиция.

telegraf-by 11:22:00 CET

Губернатор Шпицбергена возглавит поиск жертв крушения Ми-8

izvestia-ru 12:56:00 CET

У Шпицбергена найдены обломки российского вертолета Ми-8

bbc-russian 12:56:00 CET

Губернатор Шпицбергена возглавил поиск россиян с разбившегося Ми-8

rbc 12:53:00 CET

Поиск пропавшего у Шпицбергена Ми-8 продолжится утром в воскресенье

gazeta-ru 5:22:00 CET

Активисты на Украине объявили блокаду фабрики Roshen

vedomosti 10:15:00 CET

Крушение Ми-8: эксперты МАК и СКР прибыли на Шпицберген

ntv 18:39:00 CET

29.10.2017 12:29 : У Шпицбергена обнаружены обломки российского вертолета Ми-8, который потерпел катастрофу в четверг

echomsk 11:08:00 CET

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