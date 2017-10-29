Самолет МЧС России прибыл на Шпицберген для поисков пропавшего Ми-8 (Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Самолет МЧС РФ прибыл на архипелаг Шпицберген, чтобы помощь в операции по поиску российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение, сообщают «Известия». На борту самолета находятся 40 сотрудников отделов МЧС. Среди них 17 водолазов, подготовленных для ведения поисковых работ на большой глубине. tatar-inform 8:13:00 CET Самолет МЧС прибыл в Норвегию для помощи в поисках Ми-8 gazeta-ru 2:42:00 CET

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