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29 Октябрь 2017 г.

Самолет МЧС России прибыл на Шпицберген для поисков пропавшего Ми-8

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Самолет МЧС РФ прибыл на архипелаг Шпицберген, чтобы помощь в операции по поиску российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение, сообщают «Известия». На борту самолета находятся 40 сотрудников отделов МЧС. Среди них 17 водолазов, подготовленных для ведения поисковых работ на большой глубине.

tatar-inform 8:13:00 CET

Самолет МЧС прибыл в Норвегию для помощи в поисках Ми-8

gazeta-ru 2:42:00 CET

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