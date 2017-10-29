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29 Октябрь 2017 г.

Туркеменистан: медалью имени отца президента награжден сын президента

В числе награжденных медалью имени отца президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедова оказался и сын президента республики майор Сердар Бердымухамедов, ему вручили медаль имени его дедушки. Об этом сообщает "Хроника Туркменистана". Он был награжден медалью "за заслуги перед отечеством" вместе с другими работниками силовых ведомств.

svobodanews 13:38:00 CET

17:26 Медалью имени отца президента Туркменистана награжден сын президента

lenta 16:04:00 CET

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