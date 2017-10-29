В числе награжденных медалью имени отца президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедова оказался и сын президента республики майор Сердар Бердымухамедов, ему вручили медаль имени его дедушки. Об этом сообщает "Хроника Туркменистана". Он был награжден медалью "за заслуги перед отечеством" вместе с другими работниками силовых ведомств. svobodanews 13:38:00 CET