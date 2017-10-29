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29 Октябрь 2017 г.
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Собчак назвала Сталина «кровавым палачом» и «преступником»
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Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем намерении баллотироваться в президенты России, назвала Иосифа Сталина кровавым палачом и преступником. Об этом она на своей странице в Instagram. написала Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад. Он уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей.
rbc 15:28:00 CET
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