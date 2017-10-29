Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем намерении баллотироваться в президенты России, назвала Иосифа Сталина кровавым палачом и преступником. Об этом она на своей странице в Instagram. написала Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад. Он уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей. rbc 15:28:00 CET