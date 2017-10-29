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29 Октябрь 2017 г.

Собчак назвала Сталина «кровавым палачом» и «преступником»

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем намерении баллотироваться в президенты России, назвала Иосифа Сталина кровавым палачом и преступником. Об этом она на своей странице в Instagram. написала Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад. Он уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей.

rbc 15:28:00 CET

13:52 «Кровавый палач». Собчак обвинила Сталина в геноциде corner

fedpress 12:24:00 CET

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