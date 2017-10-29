Джон Молло, придумавший костюмы главных героев киноэпопеи Звездные войны, скончался в возрасте 86 лет. Британский художник по костюмам Джон Молло, автор образов Дарта Вейдера и других главных героев фильмов Звездные войны, скончался в возрасте 86 лет. Как сообщило издание Times , Молло умер 25 октября из-за последствий сосудистой деменции. ntv 14:30:00 CET