Main Menu

News language and date

Analysis over time

29 Октябрь 2017 г.

Скончался художник, создавший костюм Дарта Вейдера

Джон Молло, придумавший костюмы главных героев киноэпопеи Звездные войны, скончался в возрасте 86 лет. Британский художник по костюмам Джон Молло, автор образов Дарта Вейдера и других главных героев фильмов Звездные войны, скончался в возрасте 86 лет. Как сообщило издание Times , Молло умер 25 октября из-за последствий сосудистой деменции.

ntv 14:30:00 CET

Умер создатель костюма Дарта Вейдера

day 14:36:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.