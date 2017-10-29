|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
29 Октябрь 2017 г.
|
|
Скончался художник, создавший костюм Дарта Вейдера
|
Джон Молло, придумавший костюмы главных героев киноэпопеи Звездные войны, скончался в возрасте 86 лет. Британский художник по костюмам Джон Молло, автор образов Дарта Вейдера и других главных героев фильмов Звездные войны, скончался в возрасте 86 лет. Как сообщило издание Times , Молло умер 25 октября из-за последствий сосудистой деменции.
ntv 14:30:00 CET
|
|
|