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29 Октябрь 2017 г.

Фотофакт. Как сегодня могли бы выглядеть жертвы сталинских репрессий

. В Facebook появился проект памяти о молодежи, расстрелянной сталинистами. Один из российских пользователей Facebook Хасан Бакаев предложил своим подписчикам необычный способ вспомнить о судьбах молодых людей, сгинувших под катком сталинских репрессий, пишет «На натолкнулся на фотографии юношей и девушек, безжалостно уничтоженных системой.

naviny 19:57:00 CET

1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»

gazetaby 15:31:00 CET

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