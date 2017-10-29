Фотофакт. Как сегодня могли бы выглядеть жертвы сталинских репрессий . В Facebook появился проект памяти о молодежи, расстрелянной сталинистами. Один из российских пользователей Facebook Хасан Бакаев предложил своим подписчикам необычный способ вспомнить о судьбах молодых людей, сгинувших под катком сталинских репрессий, пишет «На натолкнулся на фотографии юношей и девушек, безжалостно уничтоженных системой. naviny 19:57:00 CET 1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?» gazetaby 15:31:00 CET

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