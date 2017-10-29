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29 Октябрь 2017 г.
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Фотофакт. Как сегодня могли бы выглядеть жертвы сталинских репрессий
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. В Facebook появился проект памяти о молодежи, расстрелянной сталинистами. Один из российских пользователей Facebook Хасан Бакаев предложил своим подписчикам необычный способ вспомнить о судьбах молодых людей, сгинувших под катком сталинских репрессий, пишет «На натолкнулся на фотографии юношей и девушек, безжалостно уничтоженных системой.
naviny 19:57:00 CET
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