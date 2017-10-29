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29 Октябрь 2017 г.
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В ходе выборов в ОТГ в полицию поступило 46 сообщений о нарушениях, открыло два дела
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Всего с момента открытия избирательных участков на первых выборах в объединенные территориальные громады, которые проходят в Украине в воскресенье, по состоянию на 15:00 в полицию поступило 46 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
interfax-ua-ru 17:33:00 CET
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