Всего с момента открытия избирательных участков на первых выборах в объединенные территориальные громады, которые проходят в Украине в воскресенье, по состоянию на 15:00 в полицию поступило 46 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины. interfax-ua-ru 17:33:00 CET