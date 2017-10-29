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29 Октябрь 2017 г.

В Киеве насчитали более 2,3 тыс. погибших украинских военных в Донбассе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Боевые потери в рядах вооруженных сил Украины с начала проведения силовой операции в Донбассе в апреле 2014 года составили 10 тысяч 710 военнослужащих, из них 2 тысячи 333 погибли, заявляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ). "По состоянию на 28.10.2017 года .

interfax-ru 4:28:00 CET

Басурин: Киев занижает число боевых потерь, чтобы не платить компенсации

vesti 13:08:00 CET

Украинских солдат убивает накрота, аклоголь, дедовщина и безалаберность

kp 15:29:00 CET

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