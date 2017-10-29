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29 Октябрь 2017 г.

Евразийский союз рушится изнутри

За месяц до ухода с поста президента Кыргызстан Алмазбек Атамбаев сделал скандальные заявления в адрес партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Возлагать надежды на союз не стоит, уверен киргизский лидер. «Мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС. Нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и надеться на союз.

charter97 20:42:00 CET

Евразийский союз загнивает изнутри

belaruspartisan 18:07:00 CET

Заклятые союзники: в ЕАЭС дошло до угроз выхода

charter97 15:28:00 CET

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