За месяц до ухода с поста президента Кыргызстан Алмазбек Атамбаев сделал скандальные заявления в адрес партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Возлагать надежды на союз не стоит, уверен киргизский лидер. «Мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС. Нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и надеться на союз. charter97 20:42:00 CET