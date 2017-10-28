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28 Октябрь 2017 г.

В результате взрывов в столице Сомали погибли семь человек

В результате серии взрывов в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщили в местной полиции, передает Reuters . Среди погибших есть, как гражданские, так и военные. Первый взрыв произошел около отеля, когда начиненная взрывчаткой машина въехала в здание. После этого вооруженные боевики взяли отель штурмом.

rbc 18:24:00 CEST

Взрыв в столице Сомали: есть погибшие

day 17:43:00 CEST

Число погибших при взрывах в столице Сомали увеличилось до 17

rbc 20:25:00 CEST

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