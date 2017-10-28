|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
28 Октябрь 2017 г.
|
|
В результате взрывов в столице Сомали погибли семь человек
|
В результате серии взрывов в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщили в местной полиции, передает Reuters . Среди погибших есть, как гражданские, так и военные. Первый взрыв произошел около отеля, когда начиненная взрывчаткой машина въехала в здание. После этого вооруженные боевики взяли отель штурмом.
rbc 18:24:00 CEST
|
|
|