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28 Октябрь 2017 г.

Под картиной XVI века нашли эскиз портрета Марии Стюарт

Правообладатель иллюстрации National Galleries of Scotland Image caption Эскиз портрета Марии Стюарт скрыт под портретом лорд-канцлера Шотландии сэра Джона Мейтленда. В Лондоне при реставрации картины XVI века под верхним слоем краски был обнаружен неоконченный портрет королевы Шотландии Марии Стюарт, казненной в 1587 году.

bbc-russian 2:45:00 CEST

Скрытый портрет Марии Стюарт

polit 19:35:00 CEST

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