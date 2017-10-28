Правообладатель иллюстрации National Galleries of Scotland Image caption Эскиз портрета Марии Стюарт скрыт под портретом лорд-канцлера Шотландии сэра Джона Мейтленда. В Лондоне при реставрации картины XVI века под верхним слоем краски был обнаружен неоконченный портрет королевы Шотландии Марии Стюарт, казненной в 1587 году. bbc-russian 2:45:00 CEST