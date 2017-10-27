Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку до 8,25% годовых. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте регулятора. В нем также отмечается, что инфляция на данный момент остается вблизи 4%. В условиях продолжающегося роста экономики ЦБ не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. ntv 13:26:00 CEST