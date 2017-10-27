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27 Октябрь 2017 г.
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Центробанк снизил ключевую ставку до 8,25%
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Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку до 8,25% годовых. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте регулятора. В нем также отмечается, что инфляция на данный момент остается вблизи 4%. В условиях продолжающегося роста экономики ЦБ не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.
ntv 13:26:00 CEST
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