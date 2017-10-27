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27 Октябрь 2017 г.
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Депутаты Госдумы поздравили Украину с 73-й годовщиной освобождения от фашистов
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В пятницу, 27 октября, депутаты Госдумы приняли заявление "О поздравлении народа Украины с 73-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков". При этом парламентарии осудили парады националистов и запрет Георгиевской ленты на Украине. Автор документа - депутат от фракции "Единая Россия " Дмитрий Белик .
kp 11:31:00 CEST
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