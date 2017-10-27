В пятницу, 27 октября, депутаты Госдумы приняли заявление "О поздравлении народа Украины с 73-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков". При этом парламентарии осудили парады националистов и запрет Георгиевской ленты на Украине. Автор документа - депутат от фракции "Единая Россия " Дмитрий Белик . kp 11:31:00 CEST