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27 Октябрь 2017 г.

Депутаты Госдумы поздравили Украину с 73-й годовщиной освобождения от фашистов

В пятницу, 27 октября, депутаты Госдумы приняли заявление "О поздравлении народа Украины с 73-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков". При этом парламентарии осудили парады националистов и запрет Георгиевской ленты на Украине. Автор документа - депутат от фракции "Единая Россия " Дмитрий Белик .

kp 11:31:00 CEST

Госдума поздравила украинцев с годовщиной освобождения от фашистов

rg 9:39:00 CEST

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