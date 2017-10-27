Браудер заявил в интервью агентству, что он получил письмо от комиссии Интерпола, отвечающей за проверку данных. В письме, по словам финансиста, сообщалось о решении отклонить запрос России о включении его в список разыскиваемых лиц. "Интерпол направил предупреждение всем входящим в него странам о.... itartass_ru 5:30:00 CEST