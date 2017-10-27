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27 Октябрь 2017 г.

Браудер заявил, что Интерпол заблокировал запрос РФ на его арест

Браудер заявил в интервью агентству, что он получил письмо от комиссии Интерпола, отвечающей за проверку данных. В письме, по словам финансиста, сообщалось о решении отклонить запрос России о включении его в список разыскиваемых лиц. "Интерпол направил предупреждение всем входящим в него странам о....

itartass_ru 5:30:00 CEST

08:11 Браудер заявил, что Интерпол блокировал «оскорбительный» запрос России на его арест

rosbalt 7:19:00 CEST

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