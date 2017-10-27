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27 Октябрь 2017 г.

Страна не откажется от русского языка и использования кириллицы

Астана. 27 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства. "Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике", - говорится в тексте указа.

interfax-ru 4:53:00 CEST

Назарбаев подписал указ о переводе казахского языка на латиницу

vedomosti 7:54:00 CEST

"Языковой демарш" соседей: Кремль ткнули носом в двойные стандарты

obozrevatel 12:34:00 CEST

Казахский алфавит после перевода на латиницу сократится вдвое

interfax-ru 4:53:00 CEST

Назарбаев подписал указ о переходе Казахстана на латиницу

charter97 6:56:00 CEST

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