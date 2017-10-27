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27 Октябрь 2017 г.
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Страна не откажется от русского языка и использования кириллицы
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Астана. 27 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства. "Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике", - говорится в тексте указа.
interfax-ru 4:53:00 CEST
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