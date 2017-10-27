Межбанк снова может вернуться к 26,90 грн, а без поддержки НБУ — и к 27 грн. Пятница, 27 октября, оказалась самым драматичным днем для валютного рынка на этой неделе, хотя и завершилась без курсового движения. Прижимистые экспортеры снова придержали необязательную к реализации часть выручки и на тотально не хватало доллара . Дефицит гасил Нацбанк, и только это позволило.... bin 23:20:00 CEST НБУ на аукционе в пятницу продал $86,1 млн по курсу до 26,87 грн/$1 interfax-ua-ru 12:27:00 CEST

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