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26 Октябрь 2017 г.

Минтранс обещает не повышать тарифы за проезд по платным дорогам

Министерство транспорта и коммуникаций пока не планирует повышать тарифы за проезд по платным дорогам в Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Тарифы пока пересматривать не планируем. Планов по расширению перечня плательщиков тоже нет, - отметил....

telegraf-by 18:48:00 CEST

В Беларуси не будут увеличивать тарифы за проезд по платным дорогам

rg 17:59:00 CEST

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