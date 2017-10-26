Минтранс обещает не повышать тарифы за проезд по платным дорогам Министерство транспорта и коммуникаций пока не планирует повышать тарифы за проезд по платным дорогам в Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Тарифы пока пересматривать не планируем. Планов по расширению перечня плательщиков тоже нет, - отметил.... telegraf-by 18:48:00 CEST В Беларуси не будут увеличивать тарифы за проезд по платным дорогам rg 17:59:00 CEST