Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, важнее, чем стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду. Наталья Поклонская о Юрии, не побоюсь этого слова, Яковлевиче Чайке. rosbalt 18:10:00 CEST