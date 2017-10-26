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26 Октябрь 2017 г.
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Фирма с Бермуд заявила клиентам о возможном повторении «панамского досье»
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Зарегистрированная на Бермудских островах фирма Appleby начала предупреждать своих клиентов о возможном раскрытии данных об их офшорах. Это позволит им подготовиться к публикациям наподобие прошлогоднего «панамского досье» Как сообщает газета The Telegraph, юридическая фирма Appleby, связанная с....
rbc 10:59:00 CEST
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