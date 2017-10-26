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26 Октябрь 2017 г.

Фирма с Бермуд заявила клиентам о возможном повторении «панамского досье»

Зарегистрированная на Бермудских островах фирма Appleby начала предупреждать своих клиентов о возможном раскрытии данных об их офшорах. Это позволит им подготовиться к публикациям наподобие прошлогоднего «панамского досье» Как сообщает газета The Telegraph, юридическая фирма Appleby, связанная с....

rbc 10:59:00 CEST

Офшоры богатейших людей под угрозой утечки данных

expert 16:36:00 CEST

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