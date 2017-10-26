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26 Октябрь 2017 г.

Полиция проводит обыски в театре Армена Джигарханяна

Правоохранители проводят следственные действия в театре народного артиста СССР Армена Джигарханяна. В здании театра на Ломоносовском проспекте в Москве полиция проводит обыски. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Между тем он не уточнил, с чем именно связаны следственные действия и выемка документов.

ntv 12:00:00 CEST

Обыски в театре Джигарханяна назвали «рейдерским захватом»

polit 14:32:00 CEST

В театре Армена Джигарханяна идут обыски

kommersant 11:37:00 CEST

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