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26 Октябрь 2017 г.
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Полиция проводит обыски в театре Армена Джигарханяна
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Правоохранители проводят следственные действия в театре народного артиста СССР Армена Джигарханяна. В здании театра на Ломоносовском проспекте в Москве полиция проводит обыски. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Между тем он не уточнил, с чем именно связаны следственные действия и выемка документов.
ntv 12:00:00 CEST
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