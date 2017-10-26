Правоохранители проводят следственные действия в театре народного артиста СССР Армена Джигарханяна. В здании театра на Ломоносовском проспекте в Москве полиция проводит обыски. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Между тем он не уточнил, с чем именно связаны следственные действия и выемка документов. ntv 12:00:00 CEST