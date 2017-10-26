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26 Октябрь 2017 г.
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Патриарх Кирилл заявил о плохом примере США из-за большого количества бездомных
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своей первой встрече с бездомным и заявил, что страна, где живут такие люди, не может стать примером для других. Об этом Интерфакс. сообщает Никогда не забуду свою первую встречу с бездомными, это было не у нас в стране, а в Сан-Франциско, в....
novayagazeta 16:30:00 CEST
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