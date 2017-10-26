Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своей первой встрече с бездомным и заявил, что страна, где живут такие люди, не может стать примером для других. Об этом Интерфакс. сообщает Никогда не забуду свою первую встречу с бездомными, это было не у нас в стране, а в Сан-Франциско, в.... novayagazeta 16:30:00 CEST