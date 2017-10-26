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26 Октябрь 2017 г.

Премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению последнего оплота ИГ*

время публикации: 26 октября 2017 г., 09:59 | последнее обновление: 26 октября 2017 г., 10:36. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в четверг, 26 октября, объявил о начале операции по освобождению от боевиков "Исламского государства"* городов Рава и Эль-Кайм, расположенных в западной части страны, вблизи сирийской границы.

newsru 9:55:00 CEST

Премьер-министр Ирака объявил о начале операции по освобождению «последнего оплота» ИГ*

kp 8:12:00 CEST

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