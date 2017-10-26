время публикации: 26 октября 2017 г., 09:59 | последнее обновление: 26 октября 2017 г., 10:36. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в четверг, 26 октября, объявил о начале операции по освобождению от боевиков "Исламского государства"* городов Рава и Эль-Кайм, расположенных в западной части страны, вблизи сирийской границы. newsru 9:55:00 CEST