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26 Октябрь 2017 г.
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Премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению последнего оплота ИГ*
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время публикации: 26 октября 2017 г., 09:59 | последнее обновление: 26 октября 2017 г., 10:36. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в четверг, 26 октября, объявил о начале операции по освобождению от боевиков "Исламского государства"* городов Рава и Эль-Кайм, расположенных в западной части страны, вблизи сирийской границы.
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