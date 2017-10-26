Канада в качестве компенсации выплатила 31,3 млн канадских долларов (около 25 млн долларов США ) трем людям, ложно обвиненным в терроризме. Как сообщил телеканал CTV , Абдуллах Алмалки, Ахмад Эль Маати и Муайед Нуреддин с 2001 по 2003 год побывали в Сирии и Ираке , после чего были арестованы по запросу канадских спецслужб. kp 15:09:00 CEST