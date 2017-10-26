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26 Октябрь 2017 г.

Канада выплатила около 25 млн долларов трем гражданам, ложно обвиненным в терроризме

Канада в качестве компенсации выплатила 31,3 млн канадских долларов (около 25 млн долларов США ) трем людям, ложно обвиненным в терроризме. Как сообщил телеканал CTV , Абдуллах Алмалки, Ахмад Эль Маати и Муайед Нуреддин с 2001 по 2003 год побывали в Сирии и Ираке , после чего были арестованы по запросу канадских спецслужб.

kp 15:09:00 CEST

Ложно обвиненным в терроризме канадцам выплатят компенсации

rg 6:28:00 CEST

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