Россия намерена принять участие в создании города будущего Neom. Россия примет участие в создании города будущего Neom на территории Саудовской Аравии. Вместе с партнерами страна готова вложить в проект несколько миллиардов долларов. Об этом 26 октября рассказал гендиректор Российского фонда прямых.... korrespondent 10:19:00 CEST