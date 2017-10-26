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26 Октябрь 2017 г.

РФ вложит миллиарды в "город будущего" в Саудовской Аравии

Россия намерена принять участие в создании города будущего Neom. Россия примет участие в создании города будущего Neom на территории Саудовской Аравии. Вместе с партнерами страна готова вложить в проект несколько миллиардов долларов. Об этом 26 октября рассказал гендиректор Российского фонда прямых....

korrespondent 10:19:00 CEST

Россия вложит несколько миллиардов долларов в город будущего Neom

rg 8:41:00 CEST

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