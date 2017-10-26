Заксобрание Нижегородской области приняло инициированный врио губернатора Глебом Никитиным законопроект о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую модель местного самоуправления (МСУ). Депутаты выразили пожелание найти «крепкого хозяйственника» и задуматься о введении выборов мэра. kommersant 18:15:00 CEST