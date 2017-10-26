|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
26 Октябрь 2017 г.
|
|
Глеб Никитин перевел Нижний Новгород на единоначалие
fa
|
Заксобрание Нижегородской области приняло инициированный врио губернатора Глебом Никитиным законопроект о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую модель местного самоуправления (МСУ). Депутаты выразили пожелание найти «крепкого хозяйственника» и задуматься о введении выборов мэра.
kommersant 18:15:00 CEST
|
|
Related Clusters - across languages
|
fa
|
ادامه تنش در روابط روسیه و ناتو Similarity: 0.30
|
|