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26 Октябрь 2017 г.

Глеб Никитин перевел Нижний Новгород на единоначалие  fa

Заксобрание Нижегородской области приняло инициированный врио губернатора Глебом Никитиным законопроект о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую модель местного самоуправления (МСУ). Депутаты выразили пожелание найти «крепкого хозяйственника» и задуматься о введении выборов мэра.

kommersant 18:15:00 CEST

В Нижнем Новгороде утвердили "одноглавную" систему управления

rg 15:42:00 CEST

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ادامه تنش در روابط روسیه و ناتو Similarity: 0.30

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