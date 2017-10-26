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26 Октябрь 2017 г.
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WADA зафиксировало рост положительных допинг-проб в 2016 году
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ТАСС, 26 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило рост положительных допинг-проб у спортсменов в 2016 году по сравнению с показателями по итогам 2015 года. Об этом сообщается в отчете организации, опубликованном на сайте WADA. В 2015 году положительный результат дали 3 809 проб из....
itartass_ru 4:35:00 CEST
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