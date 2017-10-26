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26 Октябрь 2017 г.

"Не позорь фамилию моих родителей и мою!"

Президент Союза ММА России боец смешанных единоборств Федор Емельяненко жестко раскритиковал своего брата Александра и обвинил того во лжи после опубликованного интервью, в котором Емельяненко-младший негативно отозвался о своем брате и бывшем менеджере Федора Вадиме Филькенштейне. «Моя репутация как спортсмена не нуждается в защите.

gazeta-ru 21:28:00 CEST

Федор Емельяненко назвал младшего брата Иудой

lenta 20:13:00 CEST

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