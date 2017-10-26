Президент Союза ММА России боец смешанных единоборств Федор Емельяненко жестко раскритиковал своего брата Александра и обвинил того во лжи после опубликованного интервью, в котором Емельяненко-младший негативно отозвался о своем брате и бывшем менеджере Федора Вадиме Филькенштейне. «Моя репутация как спортсмена не нуждается в защите. gazeta-ru 21:28:00 CEST