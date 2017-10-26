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26 Октябрь 2017 г.
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Суд признал «Артподготовку» Мальцева экстремистским движением
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Красноярский краевой суд признал экстремистским движение Артподготовка заочно арестованного Вячеслава Мальцева. Как сообщает 26 октября Медиазона , служители Фемиды запретили его на территории РФ. Исковое заявление с требованием признать Артподготовку экстремистской, региональная прокуратура направила месяц назад.
fontanka 12:49:00 CEST
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