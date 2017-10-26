Красноярский краевой суд признал экстремистским движение Артподготовка заочно арестованного Вячеслава Мальцева. Как сообщает 26 октября Медиазона , служители Фемиды запретили его на территории РФ. Исковое заявление с требованием признать Артподготовку экстремистской, региональная прокуратура направила месяц назад. fontanka 12:49:00 CEST