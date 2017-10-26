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26 Октябрь 2017 г.

Суд признал «Артподготовку» Мальцева экстремистским движением

Красноярский краевой суд признал экстремистским движение Артподготовка заочно арестованного Вячеслава Мальцева. Как сообщает 26 октября Медиазона , служители Фемиды запретили его на территории РФ. Исковое заявление с требованием признать Артподготовку экстремистской, региональная прокуратура направила месяц назад.

fontanka 12:49:00 CEST

Движение "Артподготовка" Вячеслава Мальцева, покинувшего Россию, признали экстремистским

newsru 15:02:00 CEST

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