Внедорожник выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда. Об этом говорится в официальном заявлении второго участника смертельной аварии в Харькове, водителя автомобиля Volkswagen Touareg, 49-летнего Геннадия Дронова. Его заявление в среду утром, 25 октября, на своей страничке в Facebook опубликовал адвокат Сергей Перепелица. ura-inform 10:13:00 CEST