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25 Октябрь 2017 г.

Водителя Volkswagen рассказал свою версию аварии в Харькове

Внедорожник выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда. Об этом говорится в официальном заявлении второго участника смертельной аварии в Харькове, водителя автомобиля Volkswagen Touareg, 49-летнего Геннадия Дронова. Его заявление в среду утром, 25 октября, на своей страничке в Facebook опубликовал адвокат Сергей Перепелица.

ura-inform 10:13:00 CEST

ДТП в Харькове: заявление водителя Volkswagen

korrespondent 8:02:00 CEST

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