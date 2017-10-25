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25 Октябрь 2017 г.
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В Кремле прокомментировали слова Собчак о Крыме
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Высказывание телеведущей Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма неправильны "по сути и по форме". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в среду, 25 октября. "С точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.
telegraf-by 13:23:00 CEST
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