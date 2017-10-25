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25 Октябрь 2017 г.

В Кремле прокомментировали слова Собчак о Крыме

Высказывание телеведущей Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма неправильны "по сути и по форме". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в среду, 25 октября. "С точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

telegraf-by 13:23:00 CEST

Louis Vuitton поможет Лувру выкупить часослов Франциска Первого

vedomosti 16:45:00 CEST

Собчак попросила не судить ее за слова об «украинском» Крыме

izvestia-ru 9:30:00 CEST

Судить нельзя: Собчак объяснила свое высказывание об украинском Крыме

obozrevatel 6:25:00 CEST

Собчак предложила выдвинуть в президенты жену Навального

vesti 3:01:00 CEST

15:35 Ксения Собчак решила сменить фамилию перед выборами corner

fedpress 14:54:00 CEST

Путин отдает Крым? В резонансном заявлении Собчак нашли скрытый смысл

obozrevatel 5:14:00 CEST

03:07 Собчак прокомментировала свое высказывание об «украинском Крыме»

lenta 2:49:00 CEST

25.10.2017 13:30 : Песков: Высказывания Ксении Собчак по Крыму неправильны по сути и по форме

echomsk 13:21:00 CEST

В Кремле считают "неправильным по сути и по форме" заявление Собчак о принадлежности Крыма

ng 12:35:00 CEST

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