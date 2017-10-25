Высказывание телеведущей Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма неправильны "по сути и по форме". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в среду, 25 октября. "С точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. telegraf-by 13:23:00 CEST