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25 Октябрь 2017 г.
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Россия поставила Филиппинам военный груз с оружием и грузовиками
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Россия поставила Филиппинам стрелковое оружие, в том числе автоматы Калашникова, боеприпасы и армейские грузовики. Об этом сообщает РИА Новости . В передаче вооружения принимали участие президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу. Церемония проходила на борту большого противолодочного корабля (БПК) Адмирал Пантелеев.
rbc 8:20:00 CEST
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