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25 Октябрь 2017 г.

Россия поставила Филиппинам военный груз с оружием и грузовиками

Россия поставила Филиппинам стрелковое оружие, в том числе автоматы Калашникова, боеприпасы и армейские грузовики. Об этом сообщает РИА Новости . В передаче вооружения принимали участие президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу. Церемония проходила на борту большого противолодочного корабля (БПК) Адмирал Пантелеев.

rbc 8:20:00 CEST

Россия передала Филиппинам партию оружия для борьбы с террористами ИГ*

newsru 10:50:00 CEST

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