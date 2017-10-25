Россия поставила Филиппинам стрелковое оружие, в том числе автоматы Калашникова, боеприпасы и армейские грузовики. Об этом сообщает РИА Новости . В передаче вооружения принимали участие президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу. Церемония проходила на борту большого противолодочного корабля (БПК) Адмирал Пантелеев. rbc 8:20:00 CEST