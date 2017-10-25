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25 Октябрь 2017 г.

Reuters узнал о планах РЖД обеспечить инвестпрограмму из бюджета Москвы

Российская железнодорожная монополия РЖД намерена увеличить инвестиции до 580 млрд руб. в 2018 году. Как со ссылкой на пояснительную записку к проекту инвестпрограммы, деньги планируется вложить в том числе в строительство ​БАМа и Транссиба. Как обращает внимание агентство, это самая большая инвестпрограмма госкомпании за последние семь лет.

rbc 8:20:00 CEST

Reuters сообщил о рекордной инвестпрограмме РЖД на 2018 год

vedomosti 11:27:00 CEST

Reuters сообщило о планах РЖД выделить на инвестиции почти 580 млрд рублей

kommersant 7:17:00 CEST

Санируемые при участии ЦБ банки за 9 месяцев показали убытки на 470 млрд рублей

interfax-ru 19:43:00 CEST

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