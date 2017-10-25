Российская железнодорожная монополия РЖД намерена увеличить инвестиции до 580 млрд руб. в 2018 году. Как со ссылкой на пояснительную записку к проекту инвестпрограммы, деньги планируется вложить в том числе в строительство ​БАМа и Транссиба. Как обращает внимание агентство, это самая большая инвестпрограмма госкомпании за последние семь лет. rbc 8:20:00 CEST