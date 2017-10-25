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25 Октябрь 2017 г.
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Reuters узнал о планах РЖД обеспечить инвестпрограмму из бюджета Москвы
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Российская железнодорожная монополия РЖД намерена увеличить инвестиции до 580 млрд руб. в 2018 году. Как со ссылкой на пояснительную записку к проекту инвестпрограммы, деньги планируется вложить в том числе в строительство БАМа и Транссиба. Как обращает внимание агентство, это самая большая инвестпрограмма госкомпании за последние семь лет.
rbc 8:20:00 CEST
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