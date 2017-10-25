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25 Октябрь 2017 г.
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Смоленская катастрофа: Россия пошла на сокрытие самого важного доказательства
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Момент взрыва самолета в записи бортового самописца Ту-154, в котором погиб президент республики Лех Качиньский , был вырезан из отчета польской комиссии по просьбе российской стороны. Об этом пишет польское издание Onet.pl. "Момент взрыва был идентифицирован, мы нашли его на записи одного из....
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