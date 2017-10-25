Момент взрыва самолета в записи бортового самописца Ту-154, в котором погиб президент республики Лех Качиньский , был вырезан из отчета польской комиссии по просьбе российской стороны. Об этом пишет польское издание Onet.pl. "Момент взрыва был идентифицирован, мы нашли его на записи одного из.... obozrevatel 5:14:00 CEST