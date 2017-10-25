Main Menu

News language and date

Analysis over time

25 Октябрь 2017 г.

Смоленская катастрофа: Россия пошла на сокрытие самого важного доказательства

Момент взрыва самолета в записи бортового самописца Ту-154, в котором погиб президент республики Лех Качиньский , был вырезан из отчета польской комиссии по просьбе российской стороны. Об этом пишет польское издание Onet.pl. "Момент взрыва был идентифицирован, мы нашли его на записи одного из....

obozrevatel 5:14:00 CEST

Смоленская катастрофа: Россия вырезала из отчета момент записи, указывающий на взрыв

belaruspartisan 7:41:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Lech Kaczynski (2)

Леха Качиньского (1)

Антоний Мацеревич (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.