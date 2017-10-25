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25 Октябрь 2017 г.

Саакашвили созывает вече под Радой на воскресенье, журналистам показали его палатку

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призвал своих сторонников собраться на вече в воскресенье под зданием Верховной Рады. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на митинге в среду вечером у здания Верховной Рады М.Саакашвили сообщил, что в ближайшее воскресенье в 12:00 состоится вече.

interfax-ua-ru 20:27:00 CEST

11:10 Саакашвили провел ночь в палаточном городке протестующих у Рады

rosbalt 11:03:00 CEST

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