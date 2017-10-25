Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призвал своих сторонников собраться на вече в воскресенье под зданием Верховной Рады. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на митинге в среду вечером у здания Верховной Рады М.Саакашвили сообщил, что в ближайшее воскресенье в 12:00 состоится вече. interfax-ua-ru 20:27:00 CEST