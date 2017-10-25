сообщалось, что состояние Фельгенгауэр улучшилось и оценивается как средней степени тяжести. Днем 23 октября мужчина ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была госпитализирована, нападавший задержан. © АО Газета.Ру (1999-2017) - Главные новости дня. Учредитель: АО Газета. gazeta-ru 13:16:00 CEST