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25 Октябрь 2017 г.
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Фельгенгауэр начала самостоятельно дышать и говорить
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сообщалось, что состояние Фельгенгауэр улучшилось и оценивается как средней степени тяжести. Днем 23 октября мужчина ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была госпитализирована, нападавший задержан. © АО Газета.Ру (1999-2017) - Главные новости дня. Учредитель: АО Газета.
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