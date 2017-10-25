Разговоры о свободе: директор Белсата выступит в гродненском клубе журналистов В Гродно появилась новая медиаплощадка , созданная по инициативе ОО "Белорусская ассоциация журналистов" в партнерстве с Центром городской жизни и редакцией местного портала Hrodna.life. Эта площадка позиционирует себя как место встреч жителей Гродно с известными журналистами, блоггерами, людьми,.... belaruspartisan 10:13:00 CEST Минсельхоз ответил на сообщения о возможном дефиците хлеба в Петербурге gazeta-ru 12:44:00 CEST