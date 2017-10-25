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25 Октябрь 2017 г.
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Разговоры о свободе: директор Белсата выступит в гродненском клубе журналистов
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В Гродно появилась новая медиаплощадка , созданная по инициативе ОО "Белорусская ассоциация журналистов" в партнерстве с Центром городской жизни и редакцией местного портала Hrodna.life. Эта площадка позиционирует себя как место встреч жителей Гродно с известными журналистами, блоггерами, людьми,....
belaruspartisan 10:13:00 CEST
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