Main Menu

News language and date

Analysis over time

25 Октябрь 2017 г.

Разговоры о свободе: директор Белсата выступит в гродненском клубе журналистов

В Гродно появилась новая медиаплощадка , созданная по инициативе ОО "Белорусская ассоциация журналистов" в партнерстве с Центром городской жизни и редакцией местного портала Hrodna.life. Эта площадка позиционирует себя как место встреч жителей Гродно с известными журналистами, блоггерами, людьми,....

belaruspartisan 10:13:00 CEST

Минсельхоз ответил на сообщения о возможном дефиците хлеба в Петербурге

gazeta-ru 12:44:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Dmitry Peskov (1)

Georgy Poltavchenko (1)

Arkady Dvorkovich (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.