Main Menu

News language and date

Analysis over time

25 Октябрь 2017 г.

Рецепт счастья Эйнштейна продан за 1,56 млн долларов  de

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Две эти записки были проданы на аукционе в Иерусалиме за 1,56 млн и 240 тысяч долларов, это значительно выше их первоначальной оценки. Записка Альберта Эйнштейна, содержащая рецепт счастливой жизни, продана на аукционе в Иерусалиме за 1,56 млн долларов.

bbc-russian 14:00:00 CEST

«Рецепт счастья» от Эйнштейна продали за $1,5 миллиона

charter97 6:54:00 CEST

Как выглядит «рецепт счастья» за полтора миллиона долларов. Фотофакт

gazetaby 19:04:00 CEST

Help about this topicRelated Clusters - across languages

de

Gefühle zeigen Similarity: 0.32

Help about this topicCountries

Flag
Canada (7)

Flag
Japan (3)

Help about this topicPlaces

Alberta(CA)

Tokyo(JP)

Help about this topicRelated People

Albert Einstein (8)

у Эйнштейна (2)

Артуру Л. Конверсу (1)

Help about this topicOther Names

Nobel Prize (2)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.