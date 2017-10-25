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25 Октябрь 2017 г.
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Рецепт счастья Эйнштейна продан за 1,56 млн долларов
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Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Две эти записки были проданы на аукционе в Иерусалиме за 1,56 млн и 240 тысяч долларов, это значительно выше их первоначальной оценки. Записка Альберта Эйнштейна, содержащая рецепт счастливой жизни, продана на аукционе в Иерусалиме за 1,56 млн долларов.
bbc-russian 14:00:00 CEST
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