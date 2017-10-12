Курс второй по популярности и стоимости криптовалюты мира Ethereum, по данным CoinDesk, составляет $307 за биткоин. Биткоин продолжает быть крайне волатильным активом. 10 октября криптовалюта, по данным CoinDesk, торговалась на уровне $4867 за биткоин (максимум более чем за месяц), однако за короткое время рухнул более чем на $600, до $4200. rbc 11:44:00 CEST