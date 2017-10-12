На допрос в Службу безопасности Украины вызван отставной российский офицер Сергей Дубинский по кличке "Хмурый", которого спецслужба считает ответственным за транспортировку сбившей в 2014 году Боинг рейса МН17 пусковой установки ЗРК Бук. Кроме него, в СБУ хотят поговорить с еще четырьмя российскими.... ligakiev 17:02:00 CEST