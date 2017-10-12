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12 Октябрь 2017 г.

СБУ вызвала Хмурого и других боевиков на допрос (исправлено)

На допрос в Службу безопасности Украины вызван отставной российский офицер Сергей Дубинский по кличке "Хмурый", которого спецслужба считает ответственным за транспортировку сбившей в 2014 году Боинг рейса МН17 пусковой установки ЗРК Бук. Кроме него, в СБУ хотят поговорить с еще четырьмя российскими....

ligakiev 17:02:00 CEST

СБУ опровергла информацию о вызове на допрос россиян по делу MH17

svobodanews 17:16:00 CEST

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