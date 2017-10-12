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12 Октябрь 2017 г.
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СБУ вызвала Хмурого и других боевиков на допрос (исправлено)
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На допрос в Службу безопасности Украины вызван отставной российский офицер Сергей Дубинский по кличке "Хмурый", которого спецслужба считает ответственным за транспортировку сбившей в 2014 году Боинг рейса МН17 пусковой установки ЗРК Бук. Кроме него, в СБУ хотят поговорить с еще четырьмя российскими....
ligakiev 17:02:00 CEST
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