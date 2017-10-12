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12 Октябрь 2017 г.
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Эскалация в Донбассе: боевики вдвое нарастили огневую активность
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Ситуация на востоке Украины, где продолжается вооруженная агрессия гибридной российской армии против Украины, значительно обострилась: количество обстрелов по сравнению с предыдущими днями и неделями возросло почти вдвое. Об этом в утренней сводке 12 октября рассказал пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Анатолий Стельмах.
ligakiev 7:42:00 CEST
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