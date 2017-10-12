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12 Октябрь 2017 г.

Эскалация в Донбассе: боевики вдвое нарастили огневую активность

Ситуация на востоке Украины, где продолжается вооруженная агрессия гибридной российской армии против Украины, значительно обострилась: количество обстрелов по сравнению с предыдущими днями и неделями возросло почти вдвое. Об этом в утренней сводке 12 октября рассказал пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Анатолий Стельмах.

ligakiev 7:42:00 CEST

Обстановка в районе АТО в четверг вновь обострилась, у Крымского был ранен боец ВСУ

interfax-ua-ru 18:15:00 CEST

Сводка АТО: Боевики 41 раз обстреляли украинские позиции

telegraf-by 6:53:00 CEST

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