Ситуация на востоке Украины, где продолжается вооруженная агрессия гибридной российской армии против Украины, значительно обострилась: количество обстрелов по сравнению с предыдущими днями и неделями возросло почти вдвое. Об этом в утренней сводке 12 октября рассказал пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Анатолий Стельмах. ligakiev 7:42:00 CEST