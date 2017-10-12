"Парламентская ассамблея обеспокоена по поводу нового закона об образовании, принятого 5 сентября 2017 года украинской Верховной радой и подписанного 27 сентября 2017 года украинским президентом Петром Порошенко", - говорится в резолюции, подготовленной на основе доклада эстонского депутата Андреса Херкеля. itartass_ru 12:49:00 CEST