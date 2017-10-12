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12 Октябрь 2017 г.
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ПАСЕ приняла жесткий проект резолюции по украинскому закону об образовании
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"Парламентская ассамблея обеспокоена по поводу нового закона об образовании, принятого 5 сентября 2017 года украинской Верховной радой и подписанного 27 сентября 2017 года украинским президентом Петром Порошенко", - говорится в резолюции, подготовленной на основе доклада эстонского депутата Андреса Херкеля.
itartass_ru 12:49:00 CEST
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