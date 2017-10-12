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12 Октябрь 2017 г.

ПАСЕ приняла жесткий проект резолюции по украинскому закону об образовании

"Парламентская ассамблея обеспокоена по поводу нового закона об образовании, принятого 5 сентября 2017 года украинской Верховной радой и подписанного 27 сентября 2017 года украинским президентом Петром Порошенко", - говорится в резолюции, подготовленной на основе доклада эстонского депутата Андреса Херкеля.

itartass_ru 12:49:00 CEST

Медведчук: Власть ущемляет конституционные права русскоязычных граждан

korrespondent 16:45:00 CEST

В ПАСЕ раскритиковали украинский закон об образовании

rbc 18:27:00 CEST

2826 ПАСЕ приняла «плохую» для Украины резолюцию по поводу закона об образовании

rosbalt 14:57:00 CEST

В дискуссиях вокруг украинского закона об образовании "торчат уши РФ" - Емец

interfax-ua-ru 14:23:00 CEST

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