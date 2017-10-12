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12 Октябрь 2017 г.

Найденные у Улюкаева золотые монеты объяснили его тягой к нумизматике

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева назвала его нумизматом, объяснив таким образом коллекцию золотых монет, изъятых в его кабинете при обыске после задержания по подозрению в получении взятки. "Он (Улюкаев) нумизмат. Да, он собирал монеты.

interfax-ru 10:20:00 CEST

В суде показали видео передачи взятки экс-министру Улюкаеву

rg 11:59:00 CEST

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