Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева назвала его нумизматом, объяснив таким образом коллекцию золотых монет, изъятых в его кабинете при обыске после задержания по подозрению в получении взятки. "Он (Улюкаев) нумизмат. Да, он собирал монеты. interfax-ru 10:20:00 CEST