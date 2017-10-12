Москва, 12 октября - АиФ-Москва. РИА Новости Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в четверг поступили в обращение, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину. Первыми новые купюры получат Москва и регионы, достопримечательности которых изображены на банкнотах Крым и Дальний Восток. aif 10:35:00 CEST