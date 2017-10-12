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12 Октябрь 2017 г.

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение

Москва, 12 октября - АиФ-Москва. РИА Новости Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в четверг поступили в обращение, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину. Первыми новые купюры получат Москва и регионы, достопримечательности которых изображены на банкнотах Крым и Дальний Восток.

aif 10:35:00 CEST

В России с 12 октября ввели в обращение новые банкноты в 200 и 2000 рублей. Но банкоматы будут их распознавать только с декабря

newsru 12:03:00 CEST

Глава Центробанка представила новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей

yuga 10:23:00 CEST

В России ввели в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

newtimes 10:50:00 CEST

10:55 Глава ЦБ представила новые банкноты России

rosbalt 10:09:00 CEST

Центробанк показал новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

rg 10:05:00 CEST

В России входят в оборот купюры 200 и 2000 рублей

nakanune 10:17:00 CEST

Набиуллина не исключила сокращения использования купюр в 100 и 1000 рублей

kp 12:53:00 CEST

Банк России выпустил купюры в 200 и 2000 рублей

novayagazeta 11:24:00 CEST

11:06 ЦБ ввел в обращение новые деньги

lenta 11:07:00 CEST

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