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25 Август 2017 г.
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Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на летнем чемпионате мира
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В Чайковском (Пермский край) проходит летний чемпионат мира по биатлону. Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете. Сборная России, за которую выступали Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин, победила, преодолев дистанцию за 1 час 12 минут 17,1 секунды, использовав 10 дополнительных патронов.
vesti 13:48:00 CEST
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