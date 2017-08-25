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25 Август 2017 г.

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на летнем чемпионате мира

В Чайковском (Пермский край) проходит летний чемпионат мира по биатлону. Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете. Сборная России, за которую выступали Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин, победила, преодолев дистанцию за 1 час 12 минут 17,1 секунды, использовав 10 дополнительных патронов.

vesti 13:48:00 CEST

Сборная Украины по баскетболу не смогла выйти в четвертьфинал Универсиады-2017

obozrevatel 13:59:00 CEST

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