Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на летнем чемпионате мира В Чайковском (Пермский край) проходит летний чемпионат мира по биатлону. Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете. Сборная России, за которую выступали Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин, победила, преодолев дистанцию за 1 час 12 минут 17,1 секунды, использовав 10 дополнительных патронов. vesti 13:48:00 CEST Сборная Украины по баскетболу не смогла выйти в четвертьфинал Универсиады-2017 obozrevatel 13:59:00 CEST