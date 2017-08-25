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25 Август 2017 г.
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СКР не нашел состава преступления в рекламной фотосессии в заброшенной церкви
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Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело против организаторов фотосессии модели в неглиже в недействующем храме в Татарстане. Как сообщил «Интерфаксу» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Андрей Шептицкий, проверка инцидента не выявила состава преступления.
vedomosti 13:09:00 CEST
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