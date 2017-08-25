СКР не нашел состава преступления в рекламной фотосессии в заброшенной церкви Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело против организаторов фотосессии модели в неглиже в недействующем храме в Татарстане. Как сообщил «Интерфаксу» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Андрей Шептицкий, проверка инцидента не выявила состава преступления. vedomosti 13:09:00 CEST Эротика в храме не довела до возбуждения дела kommersant 19:28:00 CEST

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