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25 Август 2017 г.

СКР не нашел состава преступления в рекламной фотосессии в заброшенной церкви

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело против организаторов фотосессии модели в неглиже в недействующем храме в Татарстане. Как сообщил «Интерфаксу» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Андрей Шептицкий, проверка инцидента не выявила состава преступления.

vedomosti 13:09:00 CEST

Эротика в храме не довела до возбуждения дела

kommersant 19:28:00 CEST

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