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25 Август 2017 г.
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Юрий Луценко прокомментировал взрыв на Грушевского
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал информацию по поводу вчерашнего инцидента на Грушевского. Об этом он высказался в эфире телеканала "112 Украина", взрывников стал автомобиль с украинскими военными. Бомба попала в цель, однако осколки разлетелись во множество сторон, ранив при этом трех человек, утверждает генпрокурор.
ura-inform 18:51:00 CEST
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