Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал информацию по поводу вчерашнего инцидента на Грушевского. Об этом он высказался в эфире телеканала "112 Украина", взрывников стал автомобиль с украинскими военными. Бомба попала в цель, однако осколки разлетелись во множество сторон, ранив при этом трех человек, утверждает генпрокурор. ura-inform 18:51:00 CEST