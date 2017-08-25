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25 Август 2017 г.

Юрий Луценко прокомментировал взрыв на Грушевского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал информацию по поводу вчерашнего инцидента на Грушевского. Об этом он высказался в эфире телеканала "112 Украина", взрывников стал автомобиль с украинскими военными. Бомба попала в цель, однако осколки разлетелись во множество сторон, ранив при этом трех человек, утверждает генпрокурор.

ura-inform 18:51:00 CEST

Взрыв в Киеве: ГПУ заявила о подозреваемом

telegraf-by 20:26:00 CEST

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