Россия передала дополнительные данные радаров международной следственной группе, которая занимается делом об обстоятельствах крушения пассажирского "Боинга" в небе над Донбассом три года назад. Об этом прокуратура Нидерландов. сообщила Новые сведения и инструкции для их расшифровки были переданы по.... svobodanews 10:44:00 CEST