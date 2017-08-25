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25 Август 2017 г.

Россия передала следствию новые данные о крушении "Боинга" в Донбассе

Россия передала дополнительные данные радаров международной следственной группе, которая занимается делом об обстоятельствах крушения пассажирского "Боинга" в небе над Донбассом три года назад. Об этом прокуратура Нидерландов. сообщила Новые сведения и инструкции для их расшифровки были переданы по....

svobodanews 10:44:00 CEST

Россия передала следствию новые данные о крушении MH17 25.08.2017

deutschewelle-ru 4:13:00 CEST

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